Prêmio Cultural Americana 2023 está com inscrições abertas

Projeto vai distribuir R$ 70 mil em recursos do Fundo Municipal de Cultura a artistas locais de diversas vertentes culturais

“Esse prêmio vai dar visibilidade aos artistas e manifestações culturais de Americana”, destacou a secretária de Cultura e Turismo - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A Prefeitura de Americana abriu nesta sexta-feira (12) as inscrições para o Prêmio Cultural Americana 2023. Idealizado pelo prefeito Chico Sardelli (PV), o projeto vai distribuir R$ 70 mil em recursos do Fundo Municipal de Cultura a artistas locais de diversas vertentes culturais.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

As inscrições serão feitas até 13 de junho no site da prefeitura, através da plataforma Americana Inteligente. Para se inscrever, é necessário atualizar o Cadastro de Artista no site da prefeitura.

Serão premiados os melhores trabalhos apresentados por artistas e grupos artísticos às sete câmaras setoriais do Conselho Municipal de Cultura – dança; literatura; cultura popular brasileira, afro-brasileira e artesanato; teatro; música; fotografia, cinema, vídeo e mídia eletrônica; e artes plásticas.

A premiação está prevista para ser realizada em outubro no Teatro Municipal Lulu Benencase. O edital do projeto foi elaborado pela Secretaria de Cultura e Turismo em parceria com o Conselho Municipal de Cultura.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Esse prêmio vai dar visibilidade aos artistas e manifestações culturais de Americana”, destacou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria, durante anúncio da abertura no Instagram do prefeito.