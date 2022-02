Premiado, ‘Vidas Secas – Uma Cantata Nordestina’ chega a Campinas a preços populares

Pela primeira vez em Campinas, espetáculo com dez anos de estrada será apresentado no Teatro Castro Mendes nesta quinta-feira

O espetáculo “Vidas Secas – Uma Cantata Nordestina”, do Grupo Artemis de Teatro, sobe aos palcos do Teatro Municipal Castro Mendes, em Campinas, nesta quinta-feira (3). A peça integra a Campanha de Popularização do Teatro, com ingressos de R$ 10 (meia e antecipado) a R$ 20 (inteira e na hora).

A montagem adapta o clássico modernista “Vidas Secas”, publicado em 1932, e considerado a obra-prima de Graciliano Ramos. Assim como no romance brasileiro, a peça acompanha a trajetória de Fabiano, Sinhá Vitória, seus filhos e a cachorra Baleia.

O grupo caminha no sertão, fugindo da seca, da fome e da violência, buscando nesse caminho uma vida digna.

O espetáculo é uma adaptação do clássico “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos – Foto: Rafael de Castro

A trilha sonora é composta por diversos ritmos, como maracatu, forró e cantigas de ninar. “Trabalhamos a composição das músicas a partir dos personagens de Graciliano Ramos. Todo o processo de pesquisa foi baseado nisso, e as músicas são como os pensamentos dos personagens”, contou o diretor e dramaturgo, Rafael de Castro.

Ao invés de retratar o nordestino de forma realista, a companhia escolheu a estética da literatura de cordel. Rafael contou que o acabamento dos figurinos traz símbolos dos personagens. “O cenário é todo preto e branco nessa ideia do cordel. Os personagens têm cor, mas é como se tivessem saltado de um cordel nordestino”, explicou o diretor.

A estética rendeu reconhecimento ao espetáculo. O Festival Nacional de Teatro de Guaçui, no Espírito Santo, premiou “Vidas Secas” pelo figurino. A peça também foi ganhadora do Prêmio Especial do Júri na categoria pesquisa dramatúrgica com olhar para Infância e Juventude por um trabalho realizado em escolas com a montagem.

Dez anos de estrada

Pela primeira vez em Campinas, “Vidas Secas – Uma Cantata Nordestina” já rodou por diversos estados brasileiros, como Espírito Santo, Rio de Janeiro e Mato Grosso. A montagem é a mais antiga do repertório do Grupo Artemis de Teatro, com dez anos de estrada. Nesta quarta-feira, 2 de fevereiro, véspera da apresentação em Campinas, a companhia completa 20 anos de existência.

“Sempre procuramos com os espetáculos trazer algo que queremos discutir naquele momento, e ‘Vidas Secas’ resiste há 10 anos pois não perde o sentido. Estamos sempre caminhando em busca de algo melhor, assim como o grupo nesses últimos dois anos. Pela pandemia, a caminhada foi bem mais difícil”, confessou.

A apresentação marca o retorno da companhia de Mauá, da Grande São Paulo, ao teatro presencial. Rafael lembrou que o Castro Mendes reduziu a capacidade de público para garantir distanciamento e o uso de máscaras é obrigatório.

O diretor definiu como um ‘presente’ voltar aos palcos com um dos mais importantes textos modernistas brasileiros. “O sertão de Graciliano Ramos não é definido em algum lugar específico, é um sertão imaginário”, define Rafael.

Serviço

“Vidas Secas – Uma Cantata Nordestina” se apresenta quinta-feira, no Teatro Municipal Castro Mendes. Os ingressos podem ser adquiridos na Plataforma Sympla. O teatro fica na Rua Conselheiro Gomide, número 62, na Vila Industrial, em Campinas.