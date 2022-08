Premiado, espetáculo é atração no Fábrica das Artes

A peça da Cia-Arte Móvel conta a história de uma família migrante em busca dos bens naturais perdidos - Foto: Samuel Oliveira - Divulgação

O espetáculo “E o Sol Avermelhou”, da companhia Cia-Arte Móvel, se apresenta neste final de semana no Fábrica das Artes, em Americana. Haverá uma sessão no sábado (13) e outra no domingo (14), ambas às 20h. A peça foi vencedora do 11° Festival Nacional de Teatro de Mogi Guaçu, realizado em maio deste ano.

O ponto de partida para a criação do espetáculo foi a pintura “Os Retirantes”, de Cândido Portinari, e o texto tem referências à cultura andina. A peça conta a história de uma família migrante em busca dos bens naturais perdidos. Em uma dessas localidades, chamada Patchamama, encontra um místico povoado onde descobre que somente a filha da terra poderá restaurar o equilíbrio e salvar a humanidade.

O espetáculo aborda o desequilíbrio da natureza por conta das ações humanas, usando simbologias para envolver o espectador. A cenografia, por exemplo, tem um Sol deslumbrante e ardente, como se desvendasse o passado daqueles personagens ou desse a eles uma nova jornada.

“E o Sol Avermelhou” é uma aventura musical de classificação livre, com linguagem acessível. Segundo a companhia, a relevância temática da peça culmina num teatro que cumpre seu papel provocador.

‘É um espetáculo dinâmico, movimentado e colorido, que faz menção à preocupação com a mãe terra, com o divino, o místico e o mítico. Foi a maneira que encontramos de tocar nesse assunto com as divindades naturais – água, sol, terra e ar”, explicou o diretor Otávio Delaneza, responsável pela concepção do espetáculo. “É um convite para aquele ser humano que ainda está correndo, trabalhando demais e cego para o maior bem que temos, que é a nossa vida”, convidou Delaneza.

O texto é de Denis Espanhol e a criação musical de Giovanni Bonfim. O elenco é composto por Brunna Oliveira, Gabriel Mazon, Lays Ramires e Vinícius Pestana.

A montagem ganhou o prêmio de Melhor Espetáculo do Festival Nacional de Teatro de Mogi Guaçu, onde também foi premiada nas categorias Melhor Cenografia, Melhor Iluminação, Melhor Sonoplastia e Melhor Atriz.

Os ingressos antecipados custam R$ 20 e podem ser comprados através da chave Pix contato@ciaartemovel.com.br. O comprovante deve ser encaminhado para o WhatsApp (19) 99955-3099. Na hora, os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). O endereço é Rua Dr. Cícero Jones, 146, Vila Rehder, em Americana.