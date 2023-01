Prefeitura vai distribuir 56 mil livros

A Prefeitura de Americana vai distribuir, por meio da Secretaria de Educação, 7,4 mil kits com 56.032 livros paradidáticos para os alunos da rede municipal. Chamado de “Minha Primeira Biblioteca”, o projeto vai trabalhar as obras em sala de aula e, ao final do ano, entregar os livros aos estudantes.

A ação recebeu um investimento de R$ 3,8 milhões. Foram escolhidos 60 títulos, entre clássicos e contemporâneos. Há obras de autores como Agatha Christie, Aldous Huxley, Ray Bradbury, Monteiro Lobato, Valter Hugo Mãe e Stella Maris Rezende.

Entre os títulos que formam os kits para os alunos, há obras clássicas e contemporâneas – Foto: Beatriz Costa / Prefeitura de Americana

O sucesso editorial

“O Caçador de Pipas”, de Khaled Hosseini, está na lista, assim com versões juvenis da trilogia histórica de Laurentino Gomes – “1808”, “1822” e “1889”.

“Os livros forma escolhidos pela equipe pedagógica considerando que tenham caráter estético adequado para a faixa etária, linguagem acessível e que sejam interessantes para os alunos. Não é para simplesmente ser o livro obrigatório a ser lido na escola, eles cumprem um aspecto didático mas também de estimular o prazer da leitura”, disse o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, ao LIBERAL.

No ano passado, foram entregues obras para as emeis e os três primeiros anos do ensino fundamental. Em 2023, os demais ciclos da rede vão participar do projeto.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O kit destinado à educação infantil é composto de acervo com quatro livros destinados a crianças dos Berçários I e II (bebês com até um ano e seis meses) e dos Maternais I e II (de um ano e quatro meses a três anos e 11 meses). As obras seguem os critérios estabelecidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Estudantes dos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos do ensino fundamental receberão o kit com oito livros cada. Os professores também receberão os kits, além de manual sobre os autores e obras, material de apoio e sugestões para o trabalho em sala de aula.

Fãs de literatura têm espaço reservado no LIBERAL

O secretário disse que o projeto “Minha Primeira Biblioteca” faz parte de um esforço da pasta para estimular a leitura entre os estudantes.

“A Secretaria de Educação tem feito um investimento muito forte na recuperação da aprendizagem no pós pandemia. Esse projeto é mais um dos que visam atender a defasagem”, defende o secretário.