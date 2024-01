Prefeitura oferece oficinas de elaboração de projetos culturais e de audiovisual em Americana

A Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Americana vai disponibilizar gratuitamente dois pacotes de cursos do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) voltados para a elaboração de projetos culturais e de audiovisual.

Sede da Secretaria de Cultura e Turismo de Americana – Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

“Essas oficinas oferecem uma excelente preparação para os proponentes de projetos culturais dos editais deste ano, e em breve divulgaremos o link de inscrição, o calendário e os locais de realização das oficinas”, destacou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

A oficina de Elaboração de Projetos Culturais foi adquirida com investimento de R$ 24 mil, oriundos do Fundo Municipal de Cultura. Já as oficinas de audiovisual foram compradas por R$ 60 mil com recursos da Lei Paulo Gustavo. As aquisições foram deferidas pelo Comcult (Conselho Municipal de Cultura).

Serão disponibilizadas 30 vagas para a oficina de elaboração de projetos culturais, com duração de 60 horas. O interessado deve ter completado o ensino fundamental e terá acesso aos seguintes conteúdos:

Conceito (etapas de pré-produção, produção e pós-produção, elaboração e documentação);

Comunicação (marketing e divulgação);

Leis e regras jurídicas;

Direitos autorais;

Questões éticas em torno do uso de IA (Inteligência Artificial) na produção cultural e como garantir que os direitos autorais dos artistas sejam respeitados;

Proteção dos dados pessoais dos artistas e como a IA pode ser usada de forma responsável nesse contexto;

Leis de incentivo e editais;

Empreendedorismo cultural: gestão, aspectos financeiros e jurídicos.

Já nas oficinas de audiovisual, a carga horária e o total de vagas em cada curso são: