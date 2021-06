Prefeitura lança campanha para exposição fotográfica de pets

A Prefeitura de Sumaré lançou uma campanha em que pede aos moradores para enviarem, através da página da Prefeitura no Facebook, fotografias de seus animais de estimação capturadas em casa durante o período de quarentena causada pela pandemia do coronavírus (Covid-19).

Esta é a segunda edição da exposição, que conta com o apoio da população e faz parte da programação de aniversário da cidade. As imagens podem ser enviadas até dia 24 de julho e serão divulgadas através de um álbum na página oficial do Facebook a partir do dia 26 de julho.

“Essa exposição de forma on-line vai permitir que os cidadãos compartilhem fotos de seus animaizinhos amados em momentos de alegria com a família em casa. Em 2020, a exposição foi um sucesso e esse ano queremos ampliar a interação com a população. Compartilhe com a gente a fofura do seu pet, que tanto nos alegra e motiva”, disse o prefeito Luiz Dalben em nota divulgada à imprensa.

Além de celebrar o aniversário de 153 anos de Sumaré, a exposição on-line visa expor momentos descontraídos dos animais de estimação e proporcionar leveza aos corações de todos nesse período de tensão causado pela pandemia, ainda de acordo com a nota.

Para participar da campanha e ter sua fotografia na galeria on-line é só enviar o registro fotográfico através de mensagem direta no Facebook da Prefeitura, constando as informações básicas de identificação, como o nome completo do autor da fotografia, bairro em que a imagem foi capturada e nome do animalzinho.