Prefeitura divulga agenda cultural de agosto em Santa Bárbara

A Prefeitura Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulgou nesta semana a programação de agosto de 2021.

A agenda cultural atende às diretrizes sanitárias do Plano São Paulo, elaborado pelo Governo do Estado de São Paulo, e o protocolo de retomada das atividades dos equipamentos culturais e Bibliotecas Públicas Municipais.

São diversas ações com entrada gratuita, conforme agenda abaixo:

Teatro Manoel Lyra | R. João XXIII, 61 – Centro

13 e 14 de agosto (sexta-feira e sábado), às 19h30

São Paulo Companhia de Dança (SPCD) com pré-estreia de Umbó na reabertura do Teatro Municipal “Manoel Lyra”. Entrada gratuita mediante reserva em www.ingressodigital.com

21 de agosto (sábado), às 19 horas

Stand up “Modo Efetivo” de Thiago Ventura

Ingressos R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia entrada), com vendas pela internet pelo site www.ingressodigital.com ou 0800 591 0251 e na bilheteria do Teatro somente no dia.

27 de agosto (sexta-feira), às 20 horas

Espetáculo teatral “uhltimo epizohdio” da Companhia Adequada de Teatro

Ingressos gratuitos na plataforma online Eventbrite. Informações pelo Instagram da Companhia

29 de agosto (domingo), às 19 horas

Espetáculo MuDanças: dos ciclos à finitude da Companhia de Dança

Ingressos gratuitos a partir do dia 16 de agosto na sede da escola na Avenida Prefeito Isaias Hermínio Romano, 160, Souza Queiroz.

Informações pelo WhatsApp (19) 992485656

Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira – Residencial Dona Margarida

15 de agosto (domingo), às 16h30

Espetáculo Verdades Tropicais do Laboratório da Dança Fernanda Araújo

Entrada gratuita mediante reserva dos ingressos no site do espetáculo.

Além disso, o Festival Gastronômico de Santa Bárbara On-line 2021 continua até 12 de setembro, exclusivamente para entrega (delivery) ou retirada (take-away) com os estabelecimentos: Castelinho Empório do Churrasco, Lune Bar e Restaurante, Sancta Cia Cervejaria, Eu Amo Pastel Joel e Léia, Bar Bohemio, Açairia, Turbo Burger, Romera Doçaria, Bar do Mineiro, Santa Bike Sports Bar e Pastelaria do Chico. Todas as informações e cupons de descontos podem ser acessados pelo site oficial.