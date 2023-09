Prefeitura distribui R$ 57 mil em premiação para artistas de Americana

Vencedores do Prêmio Cultural de Americana 2023 foram divulgados nesta quarta-feira; confira a lista

A Prefeitura de Americana divulgou, nesta quarta-feira (27), os artistas locais que venceram o Prêmio Cultural de Americana 2023. No total, foram destinados R$ 57 mil aos ganhadores, que receberão a premiação no dia 17 de outubro, em cerimônia no Teatro Municipal Lulu Benencase.

A edição 2023 do Prêmio Cultural teve como tema “A arte como base da democracia e transformação da sociedade”. Os prêmios são de R$ 5 mil para o primeiro lugar, R$ 3 mil para o segundo e R$ 2 mil para o terceiro colocado de cada categoria.

Cerimônia será realizada no Teatro Municipal Lulu Benencase – Foto: Arquivo/Liberal

Foram 89 trabalhos inscritos para as sete vertentes culturais da premiação, que são Dança; Literatura; Cultura Popular Brasileira, Afro-Brasileira e Artesanato; Teatro; Música; Fotografia, Cinema, Vídeo e Mídia Eletrônica; e Artes Plásticas.

Destes, 71 tiveram a inscrição indeferida por não cumprir o edital, não atender ao tema, solicitação de cancelamento, não cumprimento do prazo ou inscrição em duplicidade. Por causa da quantidade de indeferidos, o valor total do prêmio, que inicialmente seria de R$ 70 mil, não foi atingido, ficando em R$57 mil.

A escolha dos vencedores foi feita entre os 18 candidatos restantes, e 17 foram premiados depois de análise da Comissão de Seleção e Avaliação, designada por meio de portaria publicada pela Secretaria de Cultura e Turismo.

A categoria de dança recebeu apenas uma inscrição, que foi indeferida, portanto não teve vencedores. Já “Cultura Popular Brasileira, Afro-Brasileira e Artesanato” e “Fotografia, Cinema, Vídeo e Mídia Eletrônica” não tiveram premiados em todas as posições.

O Prêmio Cultural de Americana foi criado em parceria com o Conselho Municipal de Cultura. A iniciativa visa fomentar a produção e fruição cultural ao premiar trabalhos apresentados por artistas e grupos artísticos.

“Este prêmio marca um passo importante na direção da equidade e igualdade, sendo a primeira premiação a abranger todas as sete câmaras setoriais da cidade, reconhecendo e celebrando as diversas linguagens culturais de Americana”, destacou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Confira os vencedores:

Cultura Popular Brasileira, Afro-Brasileira e Artesanato

1º Adriana Ferreira Pires – R$ 5.000

Artes Plásticas

1º Giuseppe Buoso Filho – R$ 5.000

2º Elizabete Pazeto – R$ 3.000

3º Matheus Muniz Lourenço de Souza – R$ 2.000

Música

1º João Antonio Liborio – R$ 5.000

2º Lucas Pavan – R$ 3.000

3º Fernando Pedroni – R$ 2.000

Teatro

1º Karoline Do Prado Leão – R$ 5.000,00

2º Gabriel Adorno – R$ 3.000,00

3º Silvana Hetzl – R$ 2.000,00

Literatura

1º Higor Pedro Brunieri Moreira – R$ 5.000

2º Isaias Donisete Andrade – R$ 3.000

3º Juliana de Almeida Rossi Cordeiro – R$ 2.000

Luiz Carlos Silva de Lima – R$ 2.000

Matheus Hofstatter de Oliveira – R$ 2.000

Fotografia, Cinema, Vídeo e Mídia Eletrônica

1º Luís Fernando Oliveira Zavarelli – R$ 5.000

2º Vitor Pavan – R$ 3.000