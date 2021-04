Prefeitura de Santa Bárbara lança biblioteca digital com ebooks gratuitos

Leitores poderão "emprestar" livros digitais de acervo com mais de seis mil obras

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste lançou, nesta terça-feira (6), uma biblioteca digital com cerca de seis mil ebooks e audiolivros gratuitos para a população. O acervo pode ser acessado pelo site www.santabarbara.sp.gov.br/bibliotecadigital.

Plataforma já está disponível – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste / Divulgação

Lá, os leitores encontrarão produções das mais diversas áreas, como ciência e tecnologia, religião, biografias, literaturas e empreendedorismo. A iniciativa é da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com as empresas Recode e Tocalivros.

O projeto leva o nome de ‘Biblioteca Digital’ e surgiu como uma alternativa para permitir o acesso à leitura nesse momento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Ao entrar na plataforma online, o internauta precisará fazer um cadastro para receber um email com o regulamento de uso em até 24 horas.

Após concordar com o regulamento, a conta é ativada e os empréstimos serão liberados. A biblioteca possui livros em formato digital (eBooks) e audiolivros (livros em formato de áudio com conteúdo adaptado do original).

O leitor poderá “pegar emprestado” os materiais, de maneira online, e terá até 30 dias para ler. Se fizer mais de dois empréstimos por semana, terá o cadastro bloqueado por 30 dias pelo sistema. A devolução do livro é automática após o período de empréstimo e pode ser realizada antes da data final.

“É uma grande felicidade receber de presente a Biblioteca Digital da Recode, organização que admiramos e realiza um trabalho importantíssimo no desenvolvimento social de comunidades. O serviço é essencial neste momento que não podemos abrir nossas portas para leitores”, comentou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.