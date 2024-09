Prefeitura de Santa Bárbara e Senac oferecem curso gratuito de produtor cultural

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, em parceria com o Senac Americana, oferecerá curso de qualificação profissional gratuito de produtor cultural para moradores da região. Ao todo, serão oferecidas 30 vagas.

As inscrições, até dia 30 deste mês, deverão ser feitas na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, instalada nas dependências do Teatro Municipal “Manoel Lyra” (Rua João XXIII, 61, Centro), de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 16h30.

As aulas acontecerão na Biblioteca Central (Rua Campos Sales, 72, Centro), de 7 de outubro até o dia 12 de dezembro de 2024, de segunda a sexta-feira, das 19 horas às 22h30. Serão 160 horas de curso e o aluno receberá certificado aceito em todo o Brasil.

Para se inscrever, as pessoas interessadas deverão apresentar originais e cópias do RG ou CNH, onde conste CPF, histórico escolar e comprovante de endereço. Para menores de idade, é necessário também estar acompanhado do responsável legal no ato da inscrição e estar munido do RG ou CNH do responsável legal, onde conste CPF, e Comprovante de Endereço do responsável legal.

Curso

No curso, o aluno aprenderá os conceitos, os aspectos sociológicos e os tipos de atividades culturais e linguagens artísticas, bem como aprenderá as etapas de pré-produção, produção e pós-produção de eventos e projetos culturais, além de como adequar projetos de acordo com leis de incentivo e editais; definir o processo de trabalho; desenhar e estruturar o projeto cultural e elaborar documentos técnicos; elaborar processo de captação de recursos; mobilizar parcerias e coordenar a divulgação e a promoção das ações, respeitando o plano de comunicação; comercializar projetos e produtos culturais, além entender o papel, a regulamentação profissional, as competências e o mercado de trabalho de quem atua na produção cultural.