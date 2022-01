Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste oferece 11 oficinas gratuitas à população

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste oferece 11 oficinas gratuitas, com 367 vagas abertas à população. Os projetos foram contemplados pela Lei Aldir Blanc e serão realizados em diversos equipamentos culturais da cidade. As aulas são abertas também a moradores de fora do município.

As aulas serão oferecidas já a partir de janeiro para algumas oficinas. As datas para inscrições são específicas para cada curso, e a relação completa pode ser consultada abaixo.

Aulas ocorrem a partir deste mês – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Os espaços que recebem as oficinas são o Centro Cultural e Biblioteca Professor Léo Assad Sallum, a Biblioteca Pública Municipal Maria Aparecida Almeida Nogueira, o Centro de Memórias Historiador Antônio Carlos Angolini, o Ateliê Mãos de Anjo e a Casa do Artesão Sr. Roldão de Oliveira.

Balanço

A Lei Aldir Blanc já alcançou cerca de 70 mil pessoas com ações culturais em Santa Bárbara d’Oeste. Foram contempladas 52 propostas e oito espaços, em repasses de aproximadamente R$ 1,2 milhão.

Ao todo, foram executadas 84 ações de artistas locais. Foram geradas 567 contratações diretas para profissionais da cultura e mais de 300 contratações indiretas de prestadores de serviços ou produtos.

Confira os detalhes das oficinas:



Violão Brasileiro (aulas de violão) | Daniela Cristina Smanioto

Local: Centro Cultural e Biblioteca Professor Léo Sallum



Início das inscrições: 24/01

Inscrições pelo link https://tinyurl.com/violaobrasileiro



Início das aulas: 07/02

Dia das oficinas: segundas-feiras

Turma 1: das 17 às 19 horas (sem necessidade de conhecimento prévio)

Turma 2: das 19 às 21 horas



Público-alvo: a partir de 12 anos, sem limite de idade

Quantidade de alunos por turma: 10

Finalização: 23/05



Peças Artesanais – Decoração | Marisa Yukiko Ueda Okuro

Local: Casa do Artesão Sr. Roldão de Oliveira



Início das inscrições:

De 9 a 21/1 – Turma 1 e 2;

De 31/1 a 8/2 – Turma 3 e 4.

Inscrições pelo WhatsApp (19) 98976-2193 ou pelo e-mail marisa.ueda67@outlook.com



Dia das oficinas: sextas-feiras

Turma 1 (das 9 às 12 horas): dias 04/02, 11/02, 18/02, 25/02 e 04/03

Turma 2 (das 14 às 17 horas): dias 04/02, 11/02, 18/02, 25/02 e 04/03

Turma 3 (das 9 às 12 horas): dias 11/03, 18/03, 25/03, 01/04 e 08/04

Turma 4 (das 14 às 17 horas): dias 11/03, 18/03, 25/03, 01/04 e 08/04



Público-alvo: mulheres entre 40 e 65 anos

Quantidade de alunos por turma: 6

Finalização: no último encontro de cada turma será realizada a entrega de certificado de conclusão da oficina e exposição das peças artesanais produzidas nas aulas



Peças Artesanais – Utilitário e Decoração | Viviane Aparecida Covolan Silva

Local: Casa do Artesão Sr. Roldão de Oliveira



Início das inscrições: 10/1

Inscrições pelo e-mail: vivianecovolan@gmail.com



Dia das oficinas:

Turma 1 – Cartonagem (das 9 às 12 horas): dias 18/01, 19/01, 20/01, 25/01 e 26/01

Turma 2 – Cartonagem (das 14 às 17 horas): dias 21/01, 24/01, 27/01, 28/02 e 31/02

Turma 3 – Pontilhismo (das 9 às 12 horas): dias 21/01, 24/01, 27/01, 28/02 e 31/02

Turma 4 – Pontilhismo (das 14 às 17 horas): dias 18/01, 19/01, 20/01, 25/01 e 26/01



Público-alvo: mulheres entre 25 e 65 anos

Quantidade de alunos por turma: 5

Finalização: no último encontro de cada turma será realizada a entrega de certificado de conclusão da oficina e exposição das peças artesanais produzidas nas aulas



Peças Artesanais – Datas Comemorativas | Sérgio Luiz Fronza

Local: Ateliê Mãos de Anjo – Mimos com arte



Inscrições:

De 12 a 15/01 – Turmas 1 e 2 (encerradas);

De 31/01 a 14/02 – Turmas 3 e 4.

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail slfronza@gmail.com



Dias das oficinas:

Turma 1 (das 9 às 12 horas): dias 17/01, 24/01, 31/01, 07/02 e 14/02

Turma 2 (das 14 às 17 horas): dias 17/01, 24/01, 31/01, 07/02 e 14/02

Turma 3 (das 9 às 12 horas): dias 21/02, 28/02, 07/03, 14/03 e 21/03

Turma 4 (das 14 às 17 horas): dias 21/02, 28/02, 07/03, 14/03 e 21/03



Público-alvo: mulheres entre 30 e 60 anos

Quantidade de alunos por turma: 5

Finalização: no último encontro de cada turma será realizada a entrega de certificado de conclusão da oficina e exposição das peças artesanais produzidas nas aulas



Peças Artesanais – Moda e Sustentabilidade | Alan Henrique De Moraes Alves

Local: Casa do Artesão Sr. Roldão de Oliveira



Início das inscrições: 9/01

Inscrições pelo e-mail ahenrique.ah21@gmail.com ou WhatsApp (19) 98926-7032



Dias das oficinas:

Turma 1 – Técnica de Macramê (das 9 às 12 horas): dias 21/01, 28/01, 04/02, 11/02 e 18/02

Turma 2 – Técnica de Macramê (das 13 às 16 horas): dias 21/01, 28/01, 04/02, 11/02 e 18/02

Turma 3 – Técnica de Biojoia (das 9 às 12 horas): dias 22/01, 29/01, 05/02, 12/02 e 19/02

Turma 4 – Técnica de Biojoia (das 14 às 17 horas): dias 22/01, 29/01, 05/02, 12/02 e 19/02



Público-alvo: mulheres entre 25 e 55 anos

Quantidade de alunos por turma: 5

Finalização: no último encontro de cada turma será realizada a entrega de certificado de conclusão da oficina e exposição das peças artesanais produzidas nas aulas



Precisamos te ouvir! – Teatro para Crianças | Marcela Menillo Isler

Local: Centro de Memórias Historiador Antonio Carlos Angolini”



Início das inscrições: 7/02

Inscrições pelo e-mail marcelaisler@hotmail.com



Dia das oficinas: sábados (março)

Turma 1 (das 9 às 12 horas) – crianças de 7 a 9 anos

Turma 2 (das 13 às 16 horas) – crianças de 10 a 12 anos



Público-alvo: de 7 a 12 anos

Quantidade de alunos por turma: 10

Finalização: em maio de 2022, com apresentação do experimento cênico para pais e amigos dos alunos e entrega dos certificados



O que é Patrimônio Cultural? | André Faraco

Local: Centro de Memórias Historiador Antonio Carlos Angolini



Início das inscrições: 13 a 30/01

As inscrições podem ser feitas via formulário Google no link: https://bit.ly/33Ncwxp



Dia do workshop:

Turma 1: dias 1, 8 e 15 de fevereiro (terças-feiras), das 18h30 às 20h10

Turma 2: dias 2, 9 e 16 de fevereiro (quartas-feiras), das 18h30 às 20h10

Turma 3: dias 5, 12 e 19 de fevereiro (sábados), das 9h30 às 11h10



Público-alvo: público geral maior de 16 anos, especialmente: líderes comunitários, produtores de cultura tradicionais, produtores de culturas afro-brasileiras e/ou produtores de culturas populares

Quantidade de alunos por turma: 20

Finalização: será emitido certificado de participação aos participantes que tiverem 100% de presença



Oficina de Teatro de Sombras | Valter Luiz Pamfilio Valverde

Locais: Biblioteca Municipal Maria Aparecida de Almeida Nogueira – Central, Centro Cultural e Biblioteca Prof. Léo Sallum e CEU das Artes



Início das inscrições: 20/1

Inscrições pelo e-mail: valtervalverde1@gmail.com



Início das aulas: primeira quinzena de fevereiro



O projeto é dividido em 3 oficinas, sendo:



Público-alvo: crianças e jovens de 8 a 15 anos

Local: CEU das Artes

Quantidade de alunos: 20



Público-alvo: jovens e adultos acima de 16 anos

Local: Centro Cultural e Biblioteca Professor Léo Sallum

Horário: terças-feiras à noite

Quantidade de alunos: 20



Público-alvo: professores e artistas em geral

Local: Biblioteca Central

Quantidade de alunos: 20



Finalização: segunda quinzena de abril



Oficina de danças: ballet clássico e dança do ventre | Juliana Daniel

Local: Centro Cultural e Biblioteca Professor Léo Sallum



Início das inscrições: 24/01

Inscrições via WhatsApp (19) 99168.1043



Início das aulas: 7/02



Dia das oficinas: quartas, sextas-feiras e sábados

Turma 1 – Ballet clássico (de 5 a 7 anos) – 16 às 17 horas

Turma 2 – Ballet clássico ( de 8 a 10 anos) – 17 às 18 horas

Turma 3 – Dança do ventre iniciante (acima de 15 anos) – 18 às 19 horas

Turma 4 (sábados) – Dança do ventre iniciante (acima de 15 anos) – 8 horas às 9h30

Público-alvo: a partir de 5 anos, sem limite de idade

Quantidade de alunos por turma: 15

Finalização: 23/03



Workshop Narrativas do corpo em que habito: Experiências e processos poéticos do teatro para a escrita | Proponente: Denis Espanhol

Local: Centro Cultural e Biblioteca Professor Léo Sallum



Início das inscrições: fevereiro

Inscrições e mais informações pelo e-mail denisgfespanhol@gmail.com



Início das aulas: março

Dia das oficinas: a definir

Finalização: abril



Oficina de Violão | Ygor Gualiume

Local: Centro Cultural e Biblioteca Professor Léo Sallum e CEU das Artes



Início das inscrições: 24/01

Inscrições pelo e-mail ygorgualiume@gmail.com



Início das aulas: 10/02



Dia das oficinas:

Turma 1 – Professor Léo Sallum (quintas-feiras, às 19 horas)

Turma 2 – Professor Léo Sallum (quintas-feiras, às 20 horas)

Turma 3 – CEU das Artes (sextas-feiras, às 19 horas)

Turma 4 – CEU das Artes (sextas-feiras, às 20 horas)



Público-alvo: a partir de 12 anos

Quantidade de alunos por turma: 12

Finalização: maio