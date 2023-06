Prefeitura de Hortolândia vai promover Encontro de Pianistas no mês de julho

Inscrições já estão abertas; evento será nos dias 3, 4 e 5 no Unasp e no teatro Elizabeth Keller

O pianista e professor Hércules Gomes fará o recital de abertura no dia 3 de julho

A arte de tocar piano dominará os palcos de Hortolândia. A Prefeitura realizará o Encontro de Pianistas nos dias 3, 4 e 5 de julho. O evento terá várias atividades com o objetivo de promover um grande intercâmbio entre músicos, alunos e professores. As inscrições vão até o dia 30 deste mês.

A programação terá masterclasses, workshops e palestras. Serão abordadas diferentes áreas do universo pianístico: performance, improvisação, técnica pianística, piano em grupo e à quatro mãos.

As atividades serão ministradas por músicos e professores renomados do país: Hércules Gomes, Mauricy Martin, Ney Fialkow, Duo Corsivier (Fátima e Fernando Corvisier), Aline Boyd, Vanessa Bormann, Patrícia Melo, Bianca Ribeiro e Cibele Perusso.

A programação diurna acontecerá na Escola de Artes do Unasp (Centro Universitário Adventista de São Paulo – Campus de Hortolândia), localizado na rua Pastor Hugo Gegembauer, 265, Parque Ortolândia. Já a programação noturna será no Teatro Elizabeth Keller de Matos, que fica dentro da Unidade Cultural Arlindo Zadi, localizada na rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda.

O evento terá ainda recitais. No dia 3 de julho, o recital de abertura, às 19h, será com Hércules Gomes. No dia 4, a atração será o Duo Corsivier. Já no dia 5, o recital de encerramento será com todos os participantes.

O encontro também terá a programação “Piano Divertido” para crianças de 6 a 11 anos.

A proposta é oferecer atividades musicais e masterclasses para estimular o primeiro contato das crianças com o piano.

"Este encontro reflete a diversidade de iniciativas que temos em Hortolândia. Vamos abrir nosso palco para promover o acesso de pessoas de todas as idades interessadas pelo piano, com apresentações de altíssimo nível e muita troca de conhecimentos", destaca o secretário de Cultura, Régis Athanázio Bueno.

Programação:

Encontro de Pianistas

3/7 Segunda-feira

18h30 Orientações sobre o evento

19h00 Recital de abertura com Hércules Gomes

4/7 Terça-feira

9h00 Workshop “O Piano e a música brasileira” com Hércules Gomes

10h00 Masterclasses com Mauricy Martin, Ney Fialkow, Fátima Corsivier e Fernando Corsivier

12h00 Almoço

13h30 Palestra “Persona: a utilização de fantoches nas aulas de piano” com Vanessa Bormann

14h30 Masterclasses com Mauricy Martin e Ney Fialkow

16h30 Chá da tarde

19h00 Recital com Duo Corsivier (Fátima e Fernando Corsivier)

5/7 Quarta-feira

9h00 Palestra “Piano a quatro mãos” com Fátima e Fernando Corsivier

10h00 Masterclasses com Mauricy Martin e Ney Fialkow

10h00 Masterclasses “Piano a quatro mãos” com Fátima e Fernando Corsivier

12h00 Almoço

13h30 Palestra “Abordagens pedagógicas eficientes no ensino do piano” com Aline Boyd

14h30 Masterclasses com Mauricy Martin, Ney Fialkow, Fátima Corsivier e Fernando Corsivier

16h00 Prelúdios para Piano Livro II com Vagner Cunha e Ney Fialkow

16h30 Chá da tarde

19h00 Recital de encerramento com todos os participantes

PIANO DIVERTIDO

4/7 Terça-feira

10h00 Piano Kids A (6 a 8 anos) com Professora Bianca Ribeiro

10h00 Experienciação A (6 a 8 anos) com Professora Patricia Melo

10h50 Piano Teen A (9 a 11 anos) com Professora Bianca Ribeiro

12h00 Almoço

14h30 Piano Kids B (6 a 8 anos) com Professora Cibele Perusso

14h30 Experienciação B (9 a 11 anos) com Professora Patricia Melo

15h20 Piano Teen B (9 a 11 anos) com Professora Cibele Perusso

5/7 Quarta-feira