Prefeitura abre inscrições para curso gratuito de Elaboração de Projetos Culturais, em Americana

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, abre nesta segunda-feira (26) as inscrições para o curso gratuito de Elaboração de Projetos Culturais. Os interessados podem se inscrever até 15 de março, por meio do banner que estará na página principal do site da prefeitura (www.americana.sp.gov.br).

Serão disponibilizadas 30 vagas, com duração de 60 horas. O interessado deve ter no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental completo. Ele terá acesso às temáticas de conceito; comunicação; leis e regras jurídicas; direitos autorais; questões éticas em torno do uso de IA (Inteligência Artificial) na produção cultural e como garantir que os direitos autorais dos artistas sejam respeitados.

Além disso, a proteção dos dados pessoais dos artistas e como a IA pode ser usada de forma responsável nesse contexto; leis de incentivo e editais; e empreendedorismo cultural: gestão, aspectos financeiros e jurídicos.

As aulas serão realizadas às quintas-feiras, das 19h às 22h, e aos sábados das 9h ao meio-dia, entre 4 de abril e 15 de junho, no Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) de Americana, na Rua Dr. Angelino Sanches, 800, no Jardim São Pedro.