Praça no Jardim São Paulo recebe o Juca Jazz Festival

A Praça José Rampazzo, no Jardim São Paulo, em Americana, será envolvida pela música neste domingo. O espaço será o cenário do Juca Jazz Festival 2022, com atividades para todas as idades. A programação inclui dança, circo, capoeira, contação de histórias, mesa literária, recreação, atividades educativas, artesanato, espaço pet e gastronomia. A entrada é gratuita, mas a organização pede a doação de um quilo de alimento para o Fundo Social de Solidariedade. O evento tem apoio do LIBERAL.

A atração retorna exatamente de onde parou, já que sua última edição seria realizada em abril de 2020 para comemoração do Dia do Jazz. Idealizador e produtor do evento, Juarez Godoy disse que o objetivo é retomar o Juca Jazz na praça a cada três meses. Há previsão de novas edições em julho e outubro deste ano. Inicialmente realizado somente em barzinhos, o Juca Jazz chegou também à rua em 2019.

“Esse evento na praça surpreendeu muito a gente, envolveu o bairro, acabou ficando bem familiar e eclético. Sempre quis fazer na rua, porque essa é uma das características do jazz”, destacou o produtor.

O evento acontece das 9h às 18h, e ao longo do dia há uma curva no perfil de público, mas passam pelo festival de crianças a idosos. “Temos em mente que envolver as pessoas faz parte da natureza do jazz. Então diversidade é nossa palavra preferida”, definiu Juarez.

PROGRAMAÇÃO. O festival terá show da Orquestra Sânfonica de Americana, grupo formado por sanfoneiros que trará músicas tradicionais e folclóricas de vários países. Haverá ainda apresentações de zumba, capoeira, circo e dança, além dos DJs Viny Blanco e Fábio Fonçati.

Um dos destaques também é o DJ Fred Jorge, de Campinas, que já tocou com Jorge Ben, Nação Zumbi e Funk Como Le Gusta. Radialista, músico, pesquisador e colecionador de discos, já atuou como DJ na Europa e recebeu o Diploma de Mérito “Zumbi dos Palmares” pela difusão da cultura afro-brasileira em Campinas. No Juca Jazz, tocará seus vinis ao vivo na praça.

O encerramento fica por conta da Banda Relíquia, que traz um show inédito com repertório do blues, gênero musical considerado o pai do rock e do jazz.

LITERATURA. Uma das novidades desta edição é a parceria com a FLAAM (Feira Literária e Artística de Americana), que traz 23 escritores ao festival.

“Como o Juca Jazz é um evento tradicional, firmamos uma parceria para divulgarmos o trabalho de autores de Americana e região. Os escritores levarão seus livros e materiais de divulgação”, explicou Juliano Schiavo, um dos organizadores da FLAAM.

O Juca Jazz Festival terá ainda intensa atividade para as crianças, principalmente pela manhã, com mesa de pintura, contação de histórias, jogos e recreação. Haverá ainda feira de artesanato, gastronomia com várias opções, chopp artesanal da Kalango Cervejaria, espaço para os pets com lounge, produtos e orientações, e massagem express.

Um novo evento desta edição do Juca Jazz Festival está marcado para o dia 30 de abril no Teatro Municipal Lulu Benencase. O “Concerto Jazz Day” terá a Orquestra Sinfônica de Americana executando obras inéditas do compositor americanense Antonio Carlos Carvalho, ao lado de convidados especiais.

