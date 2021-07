Praça “A Poderosa” recebe intervenção artística de grafite neste domingo

Neste domingo (4), o projeto “Kranium ComVida” realizará uma nova intervenção artística na Praça “A Poderosa”, no Jardim Rosolém, uma das principais áreas de lazer de Hortolândia. A iniciativa conta com o apoio da prefeitura e com recursos da lei Aldir Blanc, de subsídio à classe artística durante a pandemia.

De acordo com o grafiteiro Kranium (Leandro Ferreira dos Santos), idealizador do projeto, a intervenção será feita na estrutura dos banheiros da praça. Participarão 14 artistas convidados de municípios da região de Campinas e também da Região Metropolitana de São Paulo.

Além da intervenção artística, local passa por melhorias promovidas pela prefeitura – Foto: Divulgação – Prefeitura de Hortolândia

Os artistas convidados são Adam, Apá, Chermie, Del, Diogenes Moura, End, Imortal, Insane, KalinS, Medo, Menos 1, Pack Toledo, Rek e Snack. A intervenção integra o conjunto de ações que a Prefeitura de Hortolândia realiza para revitalizar a praça.

“A ideia é ocupar o espaço da praça de uma forma positiva para deixá-la com mais cor e alegria”, explica Kranium. A intervenção será feita das 9h às 17h. O evento seguirá os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19, com uso obrigatório de máscara, distanciamento e disponibilização de álcool em gel.

De acordo com Kranium, o projeto foi iniciado em maio deste ano, por ocasião do aniversário de 30 anos da emancipação política de Hortolândia.

O projeto já fez intervenções artísticas na Estação de Tratamento de Água da Sabesp (Companhia de Água e Esgoto do Estado de São Paulo), no Jardim Boa Esperança, e na Subestação Morro Azul da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), localizada na avenida da Emancipação, na região do Parque Residencial Maria de Lourdes.

No próximo domingo (11), a intervenção artística será no Ginásio Poliesportivo Victor Savala, no Jardim Nossa Senhora de Fátima.

PONTO DE ENCONTRO

O prefeito José Nazareno Zezé Gomes fez uma vistoria na praça “A Poderosa” em maio deste ano. A prefeitura está revitalizando o espaço para atividades culturais, fomentar o comércio e, assim, fazer com que a área seja utilizada pelas famílias da cidade como mais um ponto de encontro e lazer gratuito.

Nesta semana, a praça já recebeu a conclusão da pintura dos bancos de descanso e da arquibancada, e serviços de embelezamento que incluem a construção de uma estrutura de concreto e madeira envernizada que serve como um mini jardim.

De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos, a prefeitura também realiza serviços para melhoria e correto funcionamentos das redes subterrâneas de esgoto e águas pluviais.

“A Poderosa” também recebe, mensalmente, mutirão de poda do mato, poda de árvores e limpeza geral. A manutenção nas redes de esgoto e águas pluviais também faz parte da recuperação da praça. Já a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação prepara um edital para a convocação de comerciantes que queiram utilizar o espaço para comercialização de produtos.

Outra ação que contribuirá para a revitalização da praça é a implantação de sistema de iluminação modernizado. Ruas, avenidas e as áreas públicas da cidade também recebem investimento em modernização do sistema de iluminação.

Este trabalho já foi concluído no Parque Chico Mendes, na região Central, no Parque Socioambiental do Jardim Novo Ângulo e no Creape (Centro de Referência em Educação Ambiental Parque Escola). Este trabalho está em andamento na ampliação dos Parques Socioambientais Lago da Fé e Irmã Dorothy Stang. As informações são da assessoria de imprensa da Prefeitura de Hortolândia.