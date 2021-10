Portões abertos para a retomada dos eventos culturais no Estado de São Paulo

10 out 2021 às 09:29 • Última atualização 10 out 2021 às 09:34

O Governo de São Paulo definiu esta semana novas regras para controle de público em eventos esportivos e culturais válidos para outubro, reforçando a obrigatoriedade de máscaras. Contudo, o Estado terá já em 2021 o primeiro evento de grande porte com pessoas em pé e sem distanciamento desde o início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Está marcado para 26 de novembro o início do Jaguariúna Rodeo Festival, que terá quatro dias de festa. O protocolo de segurança será somente a exigência de comprovante de vacinação completa. Não está previsto controle de público e nem distanciamento social. A exigência do uso de máscaras ainda não está definida.

O Rodeio de Jaguariuna será o primeiro evento de grande porte do Estado, com pessoas em pé e sem distanciamento – Foto: Divulgação

Sócio-diretor do grupo DVT, que organiza o evento, Guilherme Marconi revelou que existe a expectativa que, até a data da festa, a obrigatoriedade do uso de máscara tenha sido extinguida no Estado de São Paulo. Ele contou que a festa está sendo planejada em contatos frequentes com o governo paulista e a Prefeitura de Jaguariúna.

Marconi disse que a festa vai exigir o uso do acessório se essa regra estiver em vigor, mas argumentou que, até lá, a expectativa é de que 100% da população estará vacinada.

“Vamos trabalhar com a orientação, exigência no acesso e disponibilizar máscaras. Ainda não definimos (se terá abordagem de pessoas no recinto sem máscara) porque a perspectiva é que não seja mais exigida nas ruas e nem no evento”, finalizou o organizador.

O governador João Doria (PSDB) declarou, em agosto, que a obrigatoriedade de máscaras segue pelo menos até o final do ano. Questionada pela reportagem, a administração paulista não comentou as perspectivas para o fim das máscaras e respondeu apenas que a peça é obrigatória.

Coordenador do Comitê Científico, Paulo Menezes disse em coletiva que é estudada a possibilidade de uso opcional de máscara em locais com menor risco de transmissão, mas não em eventos.

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico disse que o Rodeio de Jaguariúna não é um evento-modelo, mas sim um evento que acontecerá no período de retomada, seguindo as regras vigentes no período para o setor.

“O uso de máscara será obrigatório no evento assim como em todo o Estado de São Paulo, e o monitoramento será realizado pelos organizadores do evento da iniciativa privada, havendo a responsabilidade por notificarem todos os casos positivos que forem informados após o evento. Além disso, será mantido o monitoramento de todos os casos no município”, disse a pasta.

A adesão do público à festa foi intensa, segundo Marconi. Nas primeiras 24 horas após a liberação dos ingressos, 30 mil foram vendidos. Esse é o mesmo número de pessoas que a organização espera por dia na festa. Até agora, cerca de 50 mil ingressos, o equivalente a 40% do total, já está reservado.

SENTADOS

Shows já estão sendo realizados na região, mas com a restrição de público sentado. Esse é o caso, por exemplo, do evento que vai receber em dezembro o cantor Daniel no San Ville Hall, em Sumaré. Proprietária do espaço, Ana Paula Santana contou que o show estava previsto antes mesmo da pandemia, mas que foi adiado por conta das restrições.

“Vai ser no máximo 1,2 mil pessoas, não é um público muito grande. Então vamos conseguir fazer com todos os protocolos, aferir temperatura, álcool em gel, uso de máscara, vamos pedir carteira de vacinação. Vai ser um show no novo normal”, disse Ana Paula.

No próximo final de semana, a dupla Gian e Giovani fazem um show no espaço Premium Paulínia. Em 23 de outubro, Marília Mendonça estará no Royal Palm Hall, em Campinas. Produtor cultural, Francisco Filho garantiu que todos os protocolos serão seguidos, com público sentado, exigência de vacinação e obrigatoriedade de máscara para circular pelo salão.

TEATROS

A reportagem conversou com responsáveis pelos teatros Manoel Lyra, em Santa Bárbara, Paulo Autran e Fábrica das Artes, em Americana, e Oficina do Estudante, em Campinas.

Espetáculos estão autorizados desde agosto, e com exceção do Fábrica, que retorna neste final de semana, os demais já estão atuando. Eles afirmam que já consolidaram os protocolos, como distanciamento entre poltronas, aferição de temperatura e preferência por ingressos digitais. Espetáculos de dança ainda estão restritos pelo grande número de pessoas que sobem aos palcos.

Ocupação e critérios:

Cronograma da capacidade para eventos

• Até 15 de outubro: 30% de ocupação

• Entre 16 e 31 de outubro: 50% de ocupação

• A partir de 1° de novembro: 100% de ocupação

Critérios de segurança para entrada:

• Esquema vacinal completo; se não houver, uma dose de vacina e teste negativo;

• Uso e máscara durante a permanência;

• Recomendação de distanciamento;

• Disponibilização de álcool em gel.

Fonte: Governo do Estado de São Paulo.