Portal de Americana recebe evento de dança neste domingo

Aberto a toda a população, o evento vai contar com hits de Flash Black, Hip Hop, K-Pop, Dança de Rua e Zumba

O Portal de Americana recebe neste domingo, das 16h às 21h, o evento de dança “Projeto Verão”. A atividade gratuita será um aulão de passinho com o grupo Amigos do Flash Back e convidados. A iniciativa conta com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Americana e parceria da Gold 94,7 FM.

Se apresentam diversos grupos de Americana e região, como Grupo Ressurreição, Grupo Miami Dance, Grupo Prof Dance, Zumba, Cia Authentic Artes, K-Pop Americana, Studio Hip Hop Conection 019, Grupo Fenix e Grupo Amigos para Sempre.

O evento é uma realização do Entretenimento Cultura. Como será realizado em espaço a céu aberto, caso esteja chovendo no domingo, o “Projeto Verão” será remarcado para outra data a ser definida.