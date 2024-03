Por trás do palco: os bastidores do Via Crucis, de Santa Bárbara

O LIBERAL esteve nos bastidores do espetáculo Via Crucis para entender a dinâmica em dia de apresentação

Ir até a Usina Santa Bárbara anualmente no período de Páscoa já se tornou costumeiro para os moradores de Santa Bárbara d’Oeste e outras cidades da região. Chegar ao recinto, tomar um lugar na arquibancada e observar a grandiosidade de mais um ano de Espetáculo Via Crucis. Mas o que o público não imagina, ou não se dá conta da dimensão, é a preparação e movimentação da equipe por trás do palco.

A reportagem do LIBERAL esteve nos bastidores do Via Crucis para entender a dinâmica por trás do palco – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A reportagem do LIBERAL esteve nos bastidores do espetáculo na última quarta-feira (27) para entender a dinâmica da equipe de atores e staff no dia de apresentação. O início da encenação se dá às 20h, mas o elenco deve chegar com duas horas de antecedência.

Em um camarim instalado logo atrás do palco, os atores se preparam para mais um dia de apresentação. Por ali, eles separam os objetos cênicos, fazem maquiagem e cabelo e relembram das cenas que farão novamente em poucas horas.

Todo o elenco e produção se reúnem em uma grande roda apertada dentro do camarim, cerca de 40 minutos antes do início do espetáculo. Neste momento, o diretor, Otávio Delaneza, com a ajuda da coordenadora geral do projeto, Lays Ramires, encabeça uma conversa com ajustes para o novo dia de Via Crucis.

Elenco se reúne com o diretor para ajustes antes de entrar no palco – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Ali, Otávio faz apontamentos de alguns erros ou possíveis melhorias que observou na noite anterior. O elenco também leva dúvidas e possíveis conflitos que estejam tendo em busca de soluções. Ao fim da reunião, todos dispersam rapidamente para os últimos ajustes antes do início do Via Crucis.

Menos de 10 minutos antes de entrarem no palco, o grupo se reúne novamente em uma roda, desta vez do lado de fora do camarim e debaixo de um chuvisco fino que caía na quarta.

Mais orientações são dadas pelo diretor e são encorajados com um “aproveitem a apresentação, façam o melhor de vocês”. A conversa é seguida por um uníssono “Pai Nosso”.

Após a oração, todos gritam “merda” – expressão que no teatro significa um desejo de boa sorte aos companheiros – que ecoa pelos bastidores enquanto os atores correm para tomar suas posições em uma das oito entradas que dão acesso ao palco. Eles ainda têm uma jornada de 2h30 pela frente.

Atores se preparam momentos antes de entrarem em cena – Foto: Claudeci Junior_Liberal Preparação antes do espetáculo – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Embaixo das ferragens que sustentam as estruturas do espetáculo, atores terminam de vestir as últimas peças do figurino, passam suas cenas com os parceiros, se penduram para alongar e se concentram.

Ao lado das entradas é possível ver objetos cênicos e roupas separadas para saídas e entradas que devem ser feitas rapidamente.

O momento logo antes da entrada em cena é único para cada um. A atriz Brunna Oliveira, que interpreta Maria de Nazaré, tem o próprio ritual.

Cada ator tem seu próprio ritual – Foto: Claudeci Junior / Liberal

“Pessoalmente eu gosto de fazer uma oração sozinha, ter um momento quase que de meditação para me concentrar, entrar em contato comigo mesma e ficar um pouco em silêncio antes de começar o espetáculo de fato”, contou.

Durante a encenação

O camarim se esvazia com o início da apresentação, restam poucos atores que têm cenas mais distantes do início e que terminam de se preparar.

Durante os espetáculos os bastidores têm trabalho ativo de figurinistas – Foto: Stela Pires / Liberal

Por ali, em um canto do espaço, em duas cadeiras dispostas de frente uma à outra, estão os figurinistas Marlon Pizol e Luciana Ribeiro.

Em meio a roupas penduradas, os dois trabalham costurando figurinos que voltam das cenas danificados. “Com a movimentação, naquela correria, sempre acontece alguma coisinha de estragar, rasgar, descosturar. Então a gente fica aqui nos bastidores para dar esse suporte para as pessoas entrarem em cena”, contou Marlon.

O trabalho deles se estende a ajudar os atores a se vestirem. Enquanto a reportagem estava por lá, as asas do personagem Satanás foram refeitas quase do zero.

Aqueles atores que esperam no camarim a hora de entrar em cena acompanham o espetáculo apenas ouvindo se o seu momento se aproxima. Muitos chegam correndo ao local para fazerem troca de figurino e em seguida voltar ao palco.

Quem está por ali acaba se tornando um integrante da produção. Até mesmo a reportagem foi solicitada por atores para auxiliar com a vestimenta dos figurinos.

Este também foi o caso da comerciante Maria Carolina Pavan Granato, 39, que estava acompanhando a filha Sofia Maria, de 9 anos, que está no elenco do Via Crucis. “Ela está deslumbrada”, contou sobre a pequena.

Quem está em “cena” acaba ajudando na produção, como no caso de Maria Carolina – Foto: Stela Pires/Liberal

“Já que a gente está aqui, eu me ofereci para ajudar. É um ‘corre’ tão grande. Ajudo e com o maior prazer”, disse.

A correria é grande e os desafios são diversos. Quase no fim do espetáculo, a atriz Regina Marchesini, que participa do Via Crucis desde 2006, acabou caindo em cena e teve o braço enfaixado.

Ela chorava, mas não de dor, e sim de tristeza com a possibilidade de não poder voltar no dia seguinte.

“Amanhã estou medicada e volto”, disse Regina, que iria ao hospital em seguida. Ela interpreta três personagens: mãe da paralítica, apedrejadora de Maria Madalena e negações de Pedro.

Ao fim do espetáculo, os atores saem correndo e gritando do palco em comemoração à apresentação da noite. Eles conversam sobre erros e acertos e se despedem com um “até amanhã”.

Via Crucis tem transmissão ao vivo

Os espectadores também poderão prestigiar a edição dos 25 anos do Espetáculo Via Crucis no conforto de suas casas. A sessão deste sábado (30), será transmitida ao vivo pelo YouTube, às 20h.

O espetáculo segue até amanhã e tem início no mesmo horário.

Veja a galeria de fotos do Via Crucis 2024: