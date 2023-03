Pontos MIS retorna na segunda-feira ao MAC Americana

Retomada acontece com filme “Bela Vingança” (2020) e programação "Mulheres diretoras no Oscar"

Com a programação “Mulheres diretoras no Oscar”, a Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) de Americana retoma na segunda-feira (13) as sessões presenciais de cinema do Programa Pontos MIS. As apresentações serão sempre às segundas-feiras, às 19h30, no MAC (Museu de Arte Contemporânea) Americana.

Os filmes escolhidos para o mês de março homenageiam diretoras mulheres que foram indicadas ao Oscar na categoria Melhor Direção.

A estreia será com “Bela vingança”, escrito e dirigido por Emerald Fennell. No longa, a jovem Cassie (Carey Mulligan), vê seu promissor futuro sendo destruído após um evento traumático. Ela leva uma vida secreta à noite, em que frequenta bares fingindo estar bêbada. Quando homens mal-intencionados tentam abusar dela, Cassie põe em prática sua vingança.

O filme recebeu cinco indicações ao Oscar 2021, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Atriz para Carey Mulligan.

O programa Pontos MIS acontece em Americana por meio de parceria entre a Sectur e o Museu da Imagem e do Som de São Paulo. A entrada é gratuita e o MAC fica no CCL (Centro de Cultura e Lazer). O endereço é Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo. Os próximos filmes que serão apresentados no Pontos MIS ainda não foram divulgados.