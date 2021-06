Ponto MIS e Prefeitura de Hortolândia promovem oficina sobre fotografia artística

Para quem deseja aprender sobre a linguagem fotográfica na área das artes plásticas, o Ponto MIS (Museu da Imagem e do Som) e a Prefeitura de Hortolândia oferecem a oficina “Conexões Fotográficas”.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A atividade será ministrada ao vivo, pelo aplicativo Zoom, a partir da próxima segunda-feira (21) até sexta-feira (25), das 19h às 21h. Os interessados devem escolher o dia em que querem fazer a oficina e fazer a inscrição no link do dia escolhido (veja abaixo).

Atividade visa apresentar artistas e trabalhos da fotografia moderna e contemporânea brasileira – Foto: Divulgação

São 20 vagas disponíveis para cada dia. A oficina é para pessoas com idade a partir de 16 anos, sejam fotógrafos profissionais ou amadores, artistas e interessados no assunto. A confirmação da inscrição será enviada por e-mail pela Secretaria de Cultura.

A oficina fará um breve panorama da história da fotografia moderna e contemporânea brasileira. O objetivo é apresentar artistas e trabalhos que possibilitem a compreensão da trajetória da fotografia brasileira e estabelecer suas conexões com as artes plásticas.

O conteúdo será dividido em dois blocos. No primeiro, serão apresentados os fotógrafos do Foto Cine Clube Bandeirantes, um dos mais antigos e importantes fotoclubes do Brasil, fundado em 1939 na cidade de São Paulo. O segundo bloco apresentará profissionais brasileiros de renome da fotografia contemporânea e do fotojornalismo.

A oficina também abrirá espaço de 15 minutos de discussão entre os participantes e uma proposta de atividade. Em razão disso, será aconselhado aos participantes fazerem postagem em suas contas no Instagram e marcarem o Ponto MIS para verificação sobre o resultado da atividade proposta.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

A oficina será ministrada pela fotógrafa e professora Natália Tonda. Em sua carreira profissional, ela já atuou como produtora em seminários do MASP (Museu de Arte de São Paulo) e como fotógrafa da 29ª Bienal de Artes de São Paulo. Atualmente ministra oficinas e cursos de fotografia, além de atuar como freelancer e assessora em projetos fotográficos e cinematográficos.

Confira abaixo as datas das oficinas e os links correspondentes para inscrição:

– 21/06: CLIQUE AQUI

– 22/06: CLIQUE AQUI

– 23/06: CLIQUE AQUI

– 24/06: CLIQUE AQUI

– 25/06: CLIQUE AQUI