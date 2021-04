Poetisa de Americana estreia com livro que traz vivências pessoais

“Poemas sem métrica” é o livro de lançamento de Mayara Meneses Moreira, contadora de histórias, poetisa e moradora de Americana de 25 anos. A obra de publicação independente reúne 45 poesias confessionais em 110 páginas, e terá parte da renda destinada ao Projeto Missão Resgatando Vidas.

Ao LIBERAL, a poetisa contou que o livro é um conjunto de escritos que iniciaram em sua adolescência e que têm temas variados, com tom capaz de gerar identificação no leitor. O lançamento ocorreu nesta quarta-feira (28), que também marcou o aniversário da autora, pelo perfil no Instagram @mayara_maxx.

“Confesso sobre dores da alma, alegrias e tem poemas sobre a sociedade, como ‘Camuflagem diária’, porque camuflamos muitos sentimentos. Tem poemas engraçados, como ‘A conversa privada’, que é uma conversa comigo mesma dentro de um banheiro. Tem poemas alegres, poemas de amor, até poemas sobre depressão, coisas que eu passei na vida”, descreve a poetisa.

Mayara reuniu no livro um conjunto de escritos que traz desde a adolescência, com temas capazes de gerar identificação com leitores – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Segundo ela, o nome do livro é uma referência ao fato de que nenhuma das poesias segue uma métrica específica, pois foram escritas de maneira livre, sem regras, apesar de terem rimas bem demarcadas. “Coloquei esse título para disfarçar a minha imperfeição”, brincou.

A obra é ilustrada pela artista de Porto Alegre (Rio Grande do Sul) Ana Laseviscius, que a autora conheceu através do livro “Pouco é Muito”.

Foi a ilustradora quem propôs à Mayara que 20% do valor arrecadado com as vendas do livro fossem doadas a uma instituição assistencial de Americana. O livro está sendo comercializado pela autora através do contato (19) 98239-3776 por R$ 60.

Missão Resgatando Vidas é um projeto criado em 2014, em Americana, com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida para moradores de rua da cidade, através de doações, além de palavras de esperança e amor. “Eu escolhi o Projeto Missão Resgatando Vidas porque já fui voluntária e sei que o trabalho é sério na ajuda dos moradores de rua, entregando alimentos, roupas, procurando moradia”, afirmou.

Mayara nasceu em Indaiatuba, mas vive em Americana desde a infância, e é formada em direito e atualmente estuda pedagogia. Iniciou uma trajetória na contação de histórias no ano passado, com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), e mantém um canal no Youtube, além de uma “geladoteca” em Analândia, com o objetivo de incentivar a leitura.