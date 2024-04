Planta e Raiz cancela show que aconteceria neste sábado em Americana

A banda de reggae Planta e Raiz cancelou o show que faria neste sábado (13) no Lenda Music, em Americana. A informação foi divulgada por meio de uma nota no perfil oficial do grupo no Instagram, no começo da tarde desta sexta-feira.

O comunicado diz que houve uma quebra contratual por parte da casa de shows. O Lenda Music alega divergências.

No comunicado aos fãs, o grupo lamenta o ocorrido e diz que espera fazer um show em breve em Americana. “Tentamos de todas as maneiras reverter essa situação, mas infelizmente é algo que nos foge a alçada”, afirma.

A casa de shows, por sua vez, publicou uma nota dizendo que o cancelamento se deu por motivos que estão “alheios” ao controle da produção. “Infelizmente, por motivos alheios à nossa vontade, o show da Planta e Raiz foi cancelado”, diz.

“Tivemos divergências contratuais com a banda”, informou o Lenda Music ao ser questionada pela reportagem sobre a alegação de quebra de contrato mencionada pela banda.

De acordo a casa de shows, é possível que o evento seja reagendado. Os fãs que iriam ao show podem solicitar a devolução do valor do ingresso via plataforma Furando Fila.