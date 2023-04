Pensando na Páscoa, Cine Biblioteca exibe filme ‘Ressurreição’

O projeto Cine Biblioteca exibe nesta quarta-feira (5) o filme “Ressurreição” (2016). A escolha do longa-metragem está ligada à Páscoa, lembrada no domingo (9). A sessão é na Biblioteca Municipal Jandira Basseto Pântano, em Americana, às 14h, com entrada gratuita.

Dirigido por Kevin Reynolds, o filme se propõe a contar a história da ressurreição de Jesus Cristo por uma perspectiva diferente. O público acompanha Clávius (Joseph Fiennes), braço direito de Pôncio Pilatos (Peter Firth), governador da Judeia. A missão do personagem é cuidar do corpo de Yeshua (Cliff Curtis), que era conhecido como “Rei dos Judeus” e foi crucificado.

Uma profecia diz que ele vai ressuscitar no terceiro dia, e Clávius deve evitar que o corpo seja roubado para colocar em prática o que acredita ser uma fraude. Para isso, vai contar com o jovem legionário Lucius (Tom Felton). Contudo, ao apurar fatos e ouvir depoimentos, Clávius começa a mudar de opinião sobre Yeshua. Com 107 minutos, o filme tem classificação indicativa de 12 anos.

Outros dois filmes já estão programados para o Cine Biblioteca, ambos indicados ao Oscar. No dia 12 de abril, será exibido “Os Fabelmans” (2022), onde Steven Spielberg recria a história de sua infância e juventude. No dia 26 de abril é a vez de “Os Banshees de Inisherin” (2022), longa-metragem que se passa em uma ilha irlandesa e conta a história do fim da amizade de dois homens. As sessões são sempre às 14h. A Biblioteca Municipal fica na Praça Comendador Mülller, 172, no Centro.