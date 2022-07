Peleco traz grandes clássicos da música brasileira ao Festival de Inverno

Cantor estará pela 1ª vez em S. Bárbara com show acústico no evento realizado pela Rádio Gold e o Tivoli Shopping

O Festival de Inverno da Rádio Gold e do Tivoli Shopping fará um mergulho na música brasileira e suas influências nesta quinta-feira (28). O músico Peleco, que tem 32 anos de estrada, apresenta canções nacionais que se tornaram clássicos e internacionais que se refletiram na produção brasileira. O show começa às 20h45 na praça de alimentação do Tivoli Shopping. A entrada é gratuita.

O repertório do artista trará sucessos de Cazuza, Lulu Santos, Legião Urbana, Alceu Valença, Caetano Veloso e Gilberto Gil, além da influência de Elvis Presley e The Beatles na música brasileira. “O Brasil é muito grande e tem muitos estilos. A música inglesa e também a americana tiveram muita influência, principalmente no Nordeste”, disse Peleco sobre a proposta do show.

As canções serão apresentadas em formato acústico, de voz e violão. “Dessa forma, as letras das músicas ficam mais evidentes. Toda música está informando alguma situação, e quando as pessoas prestam atenção na letra, sentem aquilo de forma mais real, mais presente. Isso desperta um maior respeito pela obra do artista. Muda um pouco a cabeça das pessoas na forma de escutar música”, aposta Peleco.

Peleco faz apresentação no formato voz e violão – Foto: Lailson Santos

O repertório passa por várias gerações, mas sempre com uma leitura mais atual. Além disso, o músico conta curiosidades sobre as canções ao longo do show. Peleco também vai apresentar duas músicas autorais no Festival de Inverno – “Aonde quer que eu vá” e “Essa é a vida de nós dois”.

ESTRADA. Natural de São José dos Campos (SP), Peleco veio de uma família de músicos e seresteiros. Ele conta que foi o primeiro a apostar na carreira artística quando, depois de deixar o seminário por não ter vocação para a vida religiosa, começou a tocar profissionalmente aos 16 anos.

Peleco tocou bateria e violão em bandas, mas foi na linha de frente, nos vocais e próximo do público, que encontrou seu lugar. Além de cantar sucessos com sua interpretação pessoal, também tem uma trajetória na música autoral.

O artista gravou vários discos, tem um álbum lançado pela Som Livre com participações especiais de Alceu Valença, Netinho e Kid Abelha. Considerado grande intérprete de Cazuza, participou da trilha sonora da cinebiografia do cantor, de 2004.

Ele já esteve no interior em cidades como Campinas, Piracicaba, Limeira e Valinhos. Em Americana, tocou em 2020 no evento de lançamento da FM Gold (94.7 FM).

“Estou bastante animado. Além de ser minha primeira vez em Santa Bárbara, tem o fato de o show ser na praça de alimentação de um shopping, então, acredito que a plateia terá um caráter familiar e eu adoro tocar para este tipo de público. Gosto de levar minha arte às famílias. Espero que todos aproveitem a noite e se divirtam comigo”, destaca ele.

EVENTO. Ao longo de julho, o Festival de Inverno já trouxe para Santa Bárbara d’Oeste shows de Ana Vilela, Tuia, Tiê, Gestalt, Serial Funkers e Eva Venenosa.

“Esse festival está sendo muito bacana e fortalecendo nosso empreendimento como opção cultural. Passaram por aqui grandes nomes da música e o público curtiu muito cada apresentação. Temos certeza de que conseguimos proporcionar experiências inesquecíveis a quem esteve com a gente nessas noites especiais. Quem ainda não veio curtir, está convidado a vir aproveitar essa última semana, que está demais”, diz a coordenadora de Marketing do shopping, Paula Funichello.

O encerramento será nesta sexta-feira com Roberta Campos, um dos maiores nomes da nova MPB.