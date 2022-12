Peça faz o encerramento de curso livre de teatro

A Mostra de Formatura do Curso Livre de Teatro do Fábrica das Artes recebe neste final de semana a peça “O Último Jantar”. A montagem da turma de jovens adultos se apresenta no sábado (3) e domingo (4), às 20h. Os ingressos custam R$ 15.

O espetáculo é uma livre adaptação de um filme homônimo de 1995 que mistura comédia e suspense. Na história, um grupo de amigos recebe um convidado para jantar, mas durante a refeição percebem que ele tem opiniões questionáveis. A tensão crescente culmina em um homicídio. Ao invés de sofrerem com a culpa, eles concluem que fizeram um bem para o mundo. Mantendo essa lógica, decidem convidar mais pessoas para jantares que podem terminar em assassinato.

A montagem da turma de formandos se apresenta neste final de semana – Foto: Bruno Cardoso

“Escolhemos uma encenação presente, na qual o público se sentirá questionado o tempo todo e se colocará no lugar dos personagens. Contaremos com estruturas de palco que colocam os atores na posição de réu e, ao mesmo tempo, em cima da mesa do jantar, como se fossem o prato principal da noite nesse banquete em que todos esperam apenas um pequeno deslize para atacar a comida”, declarou o orientador Bruno Cardoso.

O espetáculo busca fazer uma discussão profunda sobre envergadura moral, de acordo com Cardoso. “Nesses tempos em que vivemos os chamados ‘tribunais na internet’, é importante nos questionarmos ainda mais se não estamos colaborando para a criação de um ambiente hostil, baseado em preceitos unilaterais”, provocou o orientador.

O elenco é formado por Ana Clara Amorim, Anncica Docilet, Bea Ferreira, Bruna Gorzoni, Clara do Amaral, Conrado Vitor, Gabriel Aguiar, Guilherme Freitas, Henrique Wakimoto, Julia Ferraz, Lucilena Porfirio, Mariline Cristina, Matheus Henrique, Matheus Mosna e Richard Bruno.

A Mostra de Alunos termina na semana que vem, com a peça “Admirável Mundo Novo”, da turma adulta. As apresentações serão nos dias 10 e 11 de dezembro, também às 20h.

Os ingressos para “O Último Jantar” podem ser comprados através do WhatsApp (19) 97110-5257. O Fábrica das Artes fica na Rua Cícero Jones, número 146, na Vila Rehder, em Americana.