Peça de teatro infantil terá exibições on-line neste fim de semana

O espetáculo infantil “A História da Cigarra e A Formiga” será exibido pela Prefeitura de Hortolândia, neste sábado (31) e domingo (1º), às 16 horas, pelo canal da Secretaria de Cultura no YouTube.

O espetáculo é um dos projetos contemplados pela lei federal Aldir Blanc e conta com o apoio da Administração Municipal.

Após as exibições, haverá bate-papo com a companhia – Foto: Imprensa – Prefeitura de Hortolândia

A peça, encenada pela Cia. de Teatro São Genésio, é inspirada na conhecida fábula “A Cigarra e A Formiga”, do francês La Fontaine.

Na montagem da companhia, a história é sobre o encontro de uma formiga operária, que sempre trabalha para garantir sua sobrevivência, com uma dupla de insetos artistas: a cigarra cantora, que é carismática e só pensa em música, e o grilo que toca violão e pensa que é um louva-deus.

O destino dos três personagens se cruzam quando eles percebem que a falta de água no jardim onde vivem está alterando suas vidas. Depois de muita discussão, trapalhadas e brincadeiras, os três insetos percebem a importância do trabalho de cada um deles.

Após as exibições da peça, haverá um bate-papo ao vivo com a companhia, aberto para a participação do público.