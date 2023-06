Peça de Sartre terá leitura dramática neste domingo

A peça “Entre quatro paredes”, que traz a famosa frase “O Inferno são os outros”, do filósofo Jean Paul Sartre, será encenada no formato de leitura dramática neste domingo (25). O Espaço Cia Arte-Móvel, em Santa Bárbara d’Oeste, recebe a apresentação do grupo Ethos, de Americana, às 19h. A entrada é gratuita e a participação é indicada para pessoas a partir de 12 anos.

“Entre quatro paredes” será encenado em forma de leitura dramática pelo Grupo Ethos – Foto: Divulgação

Escrita em 1944, a peça traz um grupo de personagens que morreram e foram para o inferno. Mas ao invés das tradicionais imagens de torturas físicas, fogo e danação eterna, Sartre cria seu inferno como uma sala sem espelhos, janelas e portas, onde os personagens têm apenas a companhia um do outro para se distrair e se torturar.

A apresentação faz parte do projeto “Entre Leituras e Cenas” do grupo Ethos, que tem como objetivo fazer leitura dramática, preservar a dinâmica da encenação e criar cenas de acordo com o trabalho de mesa, onde pesquisa e criação se integram.

“A obra teve grande relevância no período pós Segunda Guerra e se conecta com o mundo pós-pandêmico, trazendo em sua estrutura uma tensão contínua que se intensifica de maneira crescente e que leva a um desfecho impactante”, traz a sinopse da apresentação. Mais informações pelo WhatsApp (19) 99955-3099. O Espaço Arte-Móvel fica na Rua João Pessoa, 601, na Cidade Nova.