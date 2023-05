Peça de Nelson Rodrigues será atração gratuita em Santa Bárbara neste domingo

“Doroteia” será encenada no Anfiteatro Municipal Detinha Dagnoni

A moral e os bons costumes satirizados na dramaturgia de Nelson Rodrigues poderão ser assistidos neste domingo (7), às 20h, em Santa Bárbara d’Oeste. Com entrada gratuita, o espetáculo “Doroteia” se apresenta no Anfiteatro Municipal Detinha Dagnoni. Os ingressos podem ser retirados uma hora antes do início da peça.

A montagem do grupo Fóco de Teatro, de Ribeirão Preto, acompanha a história de Doroteia. Após a morte de seu filho, ela retorna à casa de sua família em busca de remissão para seus pecados. Ela vai morar com Maura, Carmelita e dona Flávia, três mulheres apegadas à moralidade e que reprimem os prazeres físicos.

A montagem do espetáculo é do grupo Fóco de Teatro – Foto: Vinícius Barros / Divulgação

A casa onde moram é quase outra personagem da peça. O lar é composto apenas de salas e sem nenhum quarto, já que é nesse cômodo onde os pecados são cometidos. Além disso, há duas décadas nenhum homem pisa no imóvel. O texto foi encenado pela primeira vez em 1950, misturando dramas familiares, moral, desejo e humor na escrita única de Nelson Rodrigues.

O ator Gabriel Amaral, que interpreta Carmelita, disse que um dos principais temas da peça é a repressão do desejo.

“Isso acontece com todas elas, mas a Carmelita tem uma imagem forte disso, é a própria representação do desejo negado às mulheres. A personagem tem a construção da liberdade dela. Chega um ponto do espetáculo onde ela não aguenta essa tradição da rotina e decide tentar se libertar”, revelou o artista.

A dramaturgia aborda diferentes temas e permite variadas perspectivas. “Uma mesma cena pode falar de três temas, e o público decide qual o afeta mais. Por mais que seja um texto antigo, ele trata de assuntos atuais, como beleza, o desejo e o não ser desejado, uma visão patriarcal, religião e moralidade”, acredita Gabriel Amaral.

A escolha pelo texto partiu de uma proximidade que o diretor Richard Oliveira tem com a obra de Nelson Rodrigues, que acabou estimulando uma admiração dos demais atores pelo dramaturgo. “Nelson Rodrigues retrata o brasileiro de um jeito que não gostaríamos de ser representados. O espetáculo vai tocar em feridas”, declarou Gabriel.

O espetáculo está em processo há quatro anos. O elenco traz os atores Marcos Poellnitz, Juliana Marques, Bruna Almeida, Jonas Zac e Jefferson Sinaz, além de Gabriel.

“Acho importante destacar que o grupo tem um forte estilo de trabalho voltado para o teatro físico. Cada personagem tem um jeito de andar, falar. Maura, Carmelita e dona Flávia a princípio causam estranheza, mas esse é o objetivo. Trabalhamos com estereótipos que são destrinchados ao longo do espetáculo”, contou Gabriel.

“Doroteia” tem classificação indicativa de 14 anos. O espetáculo integra o projeto “Rodrigueando por São Paulo”, contemplado no Proac (Programa de Ação Cultural) do Governo de São Paulo para circulação em várias

cidades do Estado.