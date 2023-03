Peça de Nelson Rodrigues faz temporada em Campinas

A peça acompanha Ivonete, uma menina de 15 anos que, ao ficar viúva, não se senta mais - Foto: Ivan Lucca

A peça “Viúva, Porém Honesta”, do dramaturgo Nelson Rodrigues, ganhou uma nova montagem pelo Grupo Casca de Teatro, de Campinas. Uma temporada será realizada na cidade, começando nesta quarta-feira (15), às 20h, no Teatro Municipal Castro Mendes. Os ingressos custam entre R$ 10 e R$ 20. A classificação indicativa é 16 anos.

A peça acompanha Ivonete, uma menina de 15 anos que, ao ficar viúva, não se senta mais. Para tentar solucionar o problema, seu pai chama três especialistas: uma ex-cocote, um psicanalista e um otorrino. Para completar o grupo, o próprio Diabo aparece.

A partir de então, o passado de Ivonete é analisado pelos especialistas que tentam desvendar o motivo da viuvez inconsolável. Outros personagens, como o marido morto, as tias solteironas e o médico ginecologista fazem parte da trama insólita e absurda.

Na montagem, o público pode esperar uma comédia com personagens caricatos, mas ao mesmo tempo com questões sérias e importantes envolvidas.

O Grupo Casca de Teatro entrou em contato com a família de Nelson Rodrigues e conseguiu os direitos autorais para encenar o texto original na íntegra, sem cortes. Segundo a diretora Monique Ferreira, a peça é fiel à concepção de Nelson Rodrigues.

“Esta peça existe para refutar os falsos valores morais da sociedade. Temos por exemplo a tia solteirona que é fanática religiosa e toda fechada, tem o médico doido, todos personagens têm máscaras: o que eu gostaria de mostrar e o que realmente eu sou”, apontou a diretora.

O grupo ainda fará apresentações na Sala dos Toninhos, no Espaço Cultural Maria Monteiro, no Centro Cultural Casarão e no Departamento de Artes Cênicas da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), os dois últimos em Barão Geraldo. As datas das posteriores apresentações serão divulgadas no perfil oficial do grupo no Instagram, o @grupocascadeteatro.

CONCEPÇÃO

A diretora explica que “Viúva, Porém Honesta” se difere de todas as peças de Nelson Rodrigues. “Ela não se encaixa nem no ciclo das peças míticas, nem nos dramas realistas. Pela primeira vez, Nelson se aventurou em uma comédia escrachada que refuta, através do humor, a falsa moralidade e a hipocrisia da tradicional família brasileira”, disse Monique.

Três meses antes de estrear a obra, em 1957, o dramaturgo havia se aventurado pela primeira vez na atuação, em uma de suas peças, “Perdoa-me por me traíres”, pela qual recebeu muitas críticas negativas sobre seu trabalho, tanto como dramaturgo quanto como ator.

Foi neste contexto, cansado da falsa moralidade que alguns críticos impunham sobre seu trabalho, que Nelson Rodrigues estreou “Viúva, Porém Honesta”, no Teatro São Jorge.

“Quem não se esconde atrás de uma máscara que se apresenta como perfeita, mas que no fundo é falso, plástico e por vezes hipócrita? Seja pelas redes sociais, seja por status, seja na política ou para manter a fé. A peça expõe isso ao representar, por exemplo, o Diabo como um homem virgem e a ‘ingênua’ Ivonete como uma jovem de muitos amantes”, relata Monique. “A montagem contemporânea irá brincar com essas contradições, trazendo em cena, de forma cômica, os desafetos ao ridículo”, convidou a diretora.