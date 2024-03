Paulo Ricardo se apresenta no Festival Gastronômico de Nova Odessa neste domingo

O cantor Paulo Ricardo é uma das atrações do Festival Gastronômico de Nova Odessa, que será realizado neste domingo (10). Marco Bavini, filho do sertanejo Sérgio Reis, também integra a programação. As apresentações de ambos deveriam ter acontecido no último dia da Festa das Nações, em outubro do ano passado, mas foram adiadas por causa das fortes chuvas que atingiram a cidade.

O Festival Gastronômico acontece na Praça dos Três Poderes, na Avenida João Pessoa, no Centro (em frente à Prefeitura de Nova Odessa), com início às 12h e término às 22h. A entrada no recinto será gratuita.

O Festival Gastronômico de Nova Odessa vai contar com mais de 30 opções de pratos, sobremesas e bebidas, principalmente food trucks e feirantes da própria cidade – como acontece nos eventos oficiais do município desde 2021. Haverá também Espaço Kids e outras atrações para o público.

Haverá programação de palco a tarde toda e os shows principais, incluindo do ex-líder do RPM, acontecem à noite. Paulo Ricardo é autor de sucessos como “Louras Geladas”, “Revoluções Por Minuto” e “London London”, entre tantos outros de sua longa carreira solo.

“O Paulo Ricardo e o Bavini estavam aqui, prontos para fazerem seus shows na Festa das Nações, quando choveu muito forte e tivemos que encerrar. Mas a gente tinha prometido para o público deles […] que traríamos novamente os cantores, e aí está”, disse o prefeito Cláudio Schooder, o Leitinho.

A organização é da Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Departamento de Cultura e Turismo, com apoio de diversos outros setores – como Chefia de Gabinete, Comunicação, Serviços Urbanos, Comunicação, Meio Ambiente, Segurança (Trânsito, Defesa Civil e GCM – Guarda Civil Municipal), Coden Ambiental etc.