Patrulha Canina terá apresentação neste domingo em Americana

Espetáculo musical “Corrida de Resgate”

A Patrulha Canina chega ao Teatro Municipal Lulu Benencase, neste domingo (13), às 10h30, com o espetáculo musical “Corrida de Resgate”. No show, a Patrulha Canina estará sob o comando do Ryder, compartilhando lições para todas as idades sobre cidadania, habilidades sociais e solução de problemas, enquanto realizam diversos salvamentos durante a corrida, até alcançar a linha de chegada.

O espetáculo musical interage com a plateia ao dançar o ‘Pup Pup Boogie’ (Dancinha dos Filhotes), através de chamadas e respostas com o público, ajudando os filhotes a resgatar a Prefeita Goodway e ganhar a corrida. Os ingressos estão disponíveis pelo site www.entravip.com.br ou pela bilheteria do teatro e variam de R$ 20 a R$ 40. Apresentando o bônus do LIBERAL ou print do evento no celular, o ingresso sai por R$ 20.

“Pensamos na Patrulha Canina porque é um desenho que é muito famoso aqui no Brasil e essa versão que vai ser apresentada é bem educativa e musical. Também fizemos algo diferente dos outros teatros que é ter um ingresso a preço popular, que acaba ficando ainda mais acessível quando a pessoa mostra a imagem do evento no celular ou recorta um bônus do jornal e apresenta na bilheteria do teatro, pagando um preço legal para toda a família ir ao teatro”, comenta Ronaldo Britto, produtor do evento.

