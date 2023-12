Passeios culturais são opção para curtir as férias

As férias são um período de relaxamento e lazer. Mas, assim que passa a “temporada” das festas de fim de ano, vem a calmaria e o tempo disponível para novas atividades. Nessas férias, passeios culturais são opções para curtir ao lado de toda a família.

O CADERNO L separou três atividades gratuitas ou de custo médio nas cidades de Americana e Campinas como opções de lazer e aprendizado. Os passeios vão desde observações astrológicas, passando por exposições, até a uma viagem pela história das ferroviária. Confira as sugestões!

Férias em Adonópolis – Americana

Adonópolis oferece atividades envolvendo literatura durante as férias – Foto: Divulgação

A Editora Adonis fez parte da infância de muitos americanenses, seja pelos livros ou visitas pedagógicas com as escolas. Agora, com o espaço Adonópolis, a editora promove diversas atividades que envolvem o mundo literário para as crianças, dentre elas, o “Férias em Adonópolis”

Uma série de atividades propõe convivência literária e experiências brincantes a crianças de 5 a 12 anos. A programação especial segue até 29 de dezembro e retorna no dia 3 de janeiro, com atividades de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Em cada período, um livro é trabalhado e uma oficina realizada.

As crianças podem participar por um período de quatro horas, adquirindo o ticket no valor de R$ 85, e se desejarem levar para casa o livro usado na atividade do período, o ticket tem o valor de R$ 105. É necessário agendamento prévio no site (www.adonopolis.com.br). As ‘Férias em Adonópolis’ também incluem lanche e pipoca à vontade.

Rua José Bonifácio, 174 – Chácara Machadinho I

Observatório Municipal – Americana

OMA retorna com observação no dia 24 de janeiro – Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

Um passeio pelos corpos celestes sem sair da superfície terrestre. O OMA (Observatório Municipal de Americana) é um complexo pedagógico, cultural, científico e turístico. O local realiza observações ao vivo de astros em evidência todas as quartas e sextas-feiras.

Em grupos de 20, os visitantes sobem até a cúpula do Observatório e têm acesso monitorado aos 3 telescópios do OMA. Ali podem observar os principais astros bem como debater astronomia. A visita é gratuita e acontece via agendamento pelo telefone da Secretaria de Cultura e Turismo – (19) 3408-4800.

As visitações estão ocorrendo em três horários atualmente, às 20h, 21h e 22h. Caso o céu esteja encoberto por nuvens, o passeio terá que ser remarcado. O OMA retorna com as atividades a partir do dia 24 de janeiro, os agendamentos podem ser realizados a partir do dia 22.

Rua Abrahim Abraham, s/n – Parque Residencial Nardini (entrada pelo Jardim Botânico)

Maria Fumaça – Campinas

Passeio de locomotiva apresenta a história ferroviária e diversos atrativos – Foto: Reprodução/Maria Fumaça Campinas

A oportunidade de conhecer um pouco sobre as ferrovias. No passeio de Maria Fumaça, que tem partida de Campinas, os passageiros conhecerão como a locomotiva funciona. No trajeto de cerca de 1h30 até a estação de Jaguariúna, a “Estrela da Mogiana”, o público conhecerá outras cinco paradas: Anhumas; Pedro Américo; Tanquinho; Desembargador Furtado e Carlos Gomes.

Além disso, os viajantes também verão duas ou três locomotivas diferentes durante o percurso. No ponto final do passeio – em Jaguariúna -, o público terá uma parada de 1h antes de retornar à Campinas. Neste tempo, os passageiros poderão visitar uma feira de artesanato, o museu ferroviário ou aproveitar o restaurante Botequim da Estação.

Os passeios acontecem nos sábados, domingos e feriados às 10h e às 15h. São ofertadas duas opções de passeio: percurso completo, com 3h30 de duração, ou meio percurso, de 2h. Os ingressos estão a partir de R$ 85 (meia-entrada, meio percurso) e podem ser adquiridos no site www.sympla.com.br ou no local com 40min de antecedência.

Também são oferecidos passeios especiais e com refeições inclusas.

R. Dr. Antônio Duarte da Conceição, 1501 – Jardim Madalena