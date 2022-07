Parque Vó Palmira recebe espetáculo infantil gratuito

A peça é uma releitura do clássico da literatura infantil voltada para os dias atuais - Foto: Divulgação

O Parque Vó Palmira, no bairro São Manoel, em Americana, recebe neste domingo (24), às 16h, a apresentação do espetáculo infantil “Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Fujão”. O evento é gratuito e tem apoio do LIBERAL.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A apresentação no Parque Vó Palmira tem como objetivo oferecer entretenimento às crianças durante as férias escolares. O espetáculo é uma releitura da fábula clássica. Assim como na história, a Chapeuzinho Vermelho vai levar doces para a vovó, mas no meio do caminho se depara com um lobo. Mas ao invés do vilão, o personagem é apresentado como uma vítima da ação predatória contra a natureza.

O animal que encontra a Chapeuzinho é o último de sua espécie e fugiu de sua jaula no zoológico. Um guarda ambiental à procura do lobo aparece e explica à menina que ele precisa ser capturado logo por se tratar de uma espécie em extinção. Antes que o animal seja recuperado, o público vai acompanhar suas aventuras.

“A proposta é apresentar um espetáculo lúdico, educativo e instigante que aborda temas atuais como a ação predatória do homem e suas consequências ao Meio Ambiente e um toque do educativo. Fizemos uma releitura de um clássico da literatura infantil voltada para os dias atuais como forma de inserir no universo infantil questões sérias, sem abrir mão da fantasia”, disse o produtor Ronaldo Britto.

O elenco tem Pamela Pércio, Michaele Lobo, Wemer Santana e Talita Marcondes. A produção é da Entretenimento Cultura.

Acontece. “Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Fujão” será apresentado neste domingo, às 16h, no Parque Vó Palmira. O endereço é Rua São Teodoro, 200, bairro São Manoel, em Americana. A entrada é gratuita.