Parque Irmã Dorothy Stang terá neve artificial na noite desta quinta-feira

A neve artificial trará a sensação de realidade às crianças ao encontrar o Papai Noel – Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

A 5ª edição do “Natal Sustentável”, instalado no Parque Socioambiental Irmã Dorothy Stang, em Hortolândia, vai receber neve artificial nesta quinta-feira (23).

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, uma máquina, própria para a ocasião, soltará espuminhas brancas, que lembrará a neve, com o objetivo de tornar a sensação de estar ao lado do Papai Noel mais real para as crianças.

O Papai Noel receberá as visitas à partir das 20h. Além da atração, a programação do parque contará com apresentações culturais para entreter os visitantes.

O Parque Socioambiental Irmã Dorothy Stang, está localizado na rua Manoel Antônio da Silva, 415, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. O horário de visitação é das 14h às 22h.

Confira a programação desta quinta:

19h45 – Coral da Igreja Presbiteriana de Hortolândia Cantata: “Tudo Novo o Natal Faz!”

20h30 – Cia de Dança: Ballet em Movimento Apresentando: “Um encanto de Natal!”

*Estagiária sob supervisão de Talita Bristotti