Parque Ecológico recebe pré-estreia de peça infantil

O Parque Ecológico Municipal Engenheiro Cid Almeida Franco, de Americana, recebe em janeiro a pré-estreia do espetáculo infantil “A menina e o porco Chicó – Comer bem faz bem!”. As apresentações serão nos dias 28 e 29 de janeiro, com sessões às 10h e às 15h.

A peça recria o encontro de Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau na floresta, mas levanta o tema da alimentação saudável. Na história, a menina gostava de guloseimas e não comia vegetais. Um dia, ela conhece o porco Chicó, que ora tenta roubar seus doces, ora pensa que é nutricionista e tenta ensinar hábitos saudáveis. O texto da peça foi transformado em um livro, escrito pelo autor Ronaldo Britto. O elenco tem os atores Michaele Lobo e Welmer Santana.

“A peça foi escrita primeiro, mas na pandemia não foi possível ser apresentada. O livro educativo, lançado em março de 2021, aborda a alimentação saudável na infância e seus benefícios à saúde. Um espetáculo divertido para incentivar bons hábitos alimentares às crianças e também a importância das hortas, higienização, dando suporte de aprendizado aos pais e às escolas”, disse o autor Ronaldo Britto.

A realização é da Lobo Produções, com o apoio da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) da Prefeitura de Americana e do Ministério do Turismo, com o projeto autorizado em 2020 pela Lei Aldir Blanc. A entrada é gratuita para moradores de Americana com comprovação de endereço, já que o evento acontece no fim de semana do mês com gratuidade do Parque.