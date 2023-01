Parque Ecológico de Americana recebe pré-estreia de espetáculo infantil

A obra do autor Ronaldo Brito aborda temas importantes como alimentação saudável e bons hábitos de higiene - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

O Parque Ecológico Municipal Engenheiro Cid Almeida Franco, de Americana, será palco da pré-estreia do espetáculo “A menina e o porco Chicó – Comer bem faz bem!”. As apresentações serão neste sábado (28) e domingo (29), às 10h e às 15h nos dois dias. Neste final de semana, a entrada no espaço é gratuita para moradores de Americana.

A obra nasceu como peça e se tornou, posteriormente, um livro do autor Ronaldo Britto. O espetáculo recria o clássico “Chapeuzinho Vermelho”, abordando temas como alimentação saudável e bons hábitos de higiene. Uma menina que não comia verduras, frutas e legumes conhece o porco Chicó durante um passeio pelo bosque. Em alguns momentos, Chicó age como lobo mau, tentando roubar as guloseimas da menina, e em outros pensa que é nutricionista, ensinando hábitos alimentares saudáveis. Um dos destaques é a trilha sonora, com letras criadas pelo próprio Britto e que tem arranjos de pop rock.

“É humor infantil educativo, conta a história de uma menina que não gosta de comida saudável e encontra o Chicó, formando uma parceria muito legal”, disse Britto.

Secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria afirmou que a peça é um importante canal de mensagem positiva às crianças e aos pais. “Recebemos com muita alegria a pré-estreia da peça do Ronaldo Britto no Parque Ecológico, agregando no espaço uma mensagem tão fundamental para a saúde das crianças”, disse Marcia.

A realização é de Lobo Produções, com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Americana, e do Ministério do Turismo, com projeto autorizado em 2020 pela Lei Aldir Blanc.

PARQUE. A entrada no Parque Ecológico é gratuita para moradores de Americana mediante apresentação de comprovante de endereço no próprio nome e documento com foto. No caso de menores de 18 anos ou dependentes, é preciso apresentar um comprovante e um documento com foto que mostre o grau de parentesco com o titular da conta.

Para moradores de outras cidades, os ingressos custam R$ 4 para pessoas de 12 a 59 anos, e R$ 2 para crianças de seis a 11 anos acompanhadas de um adulto. Estudantes pagam meia. Não pagam ingresso menores de cinco anos, maiores de 60 e pessoas com deficiência.