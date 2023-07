Parque das Letras acontece neste domingo, em Santa Bárbara

A festa literária do Parque das Letras acontece neste domingo (30) com uma extensa programação gratuita. O evento acontece das 9h às 16h na Estação Cultural da Fundação Romi, na Avenida Tiradentes, 2, no centro de Santa Bárbara d’Oeste.

Evento acontece das 9h às 16h na Estação Cultural da Fundação Romi – Foto: Divulgação

A programação da festa literária conta com diversas oficinas artísticas e de criação para as crianças, além de espetáculos teatrais diversos, como “O lobo que queria ser príncipe” e “Letra Viva”. A agenda ainda inclui performances de Poesia em Movimento, circulação de palhaços pelo espaço da feira, exposição de artes plásticas, oficinas de pintura facial e escultura em bexigas.

Também terão oito oficinas literárias, sete para crianças e uma para pais, com os autores Paulo Masserani, Leonardo Smania, Cícero Edno, Vanessa Aranha, Rita Lima, Jackson de Souza, Gabi Guedes e Elaine Prado.

Incentivando a leitura, está previsto um varal literário, disponibilizado para as crianças que quiserem expor os seus livros. Outra atração será o Pomar dos Livros, uma instalação com livros suspensos em árvores sobre uma grande colcha de retalhos e almofadas no chão

Durante o evento na Estação Cultural será distribuído de forma gratuita a Coleção “Bichinhos Silvestres”, de Leila Seleguini. Os livros integram uma coleção composta por sete títulos sobre os animais silvestres integrantes da fauna brasileira.

Os livros serão distribuídos para os participantes das atividades literárias e artísticas e também para quem levar livros para a troca. A intenção do evento é que as crianças participantes das atividades sejam presenteadas com um livro.

Alguns livros também serão entregues aos adultos que participarem das brincadeiras com as crianças. Além de trocas de livros, complementam o evento atividades de teatro e música e contação de histórias.

Durante o evento terá um bate-papo dos autores Sônia Barros e Amauri de Oliveira, além de duas rodas de conversa, uma com a escritora Luciene Tognetta e outra com os também autores Cícero Edno e Sílvia Delázari.

O Parque das Letras é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal União e Reconstrução, com patrocínio da Romi S.A. e parceria da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e da Fundação Romi.

Confira a programação completa do Parque das Letras:

9h às 10h – Contadores de histórias e brincadeiras como amarelinha, pula-corda, etc

10h às 11h – Oficina “Educação é Show” – Cicero Edno

11h às 12h – Bate papo com a escritora Sônia Barros

12h às 13h – Roda de conversa “Aprender a conviver é preciso” – Luciene Tognetta

13h15 às 13h55 – Nova apresentação de Contadores de histórias e brincadeiras

14h às 15h – Bate papo com o escritor Amauri Oliveira

15 às 16h – Roda de conversa “A literatura e a vida”, um encontro poético – Cicero Edno e Sílvia Delázari

Palco externo

9h às 9h45 – Espetáculo teatral “O lobo que queria ser príncipe”

10h às 13h – Contadores de histórias

13h15 às 13h55 – Espetáculo musical “Letra Viva” – Teatro Musicado

14 às 16h – Contadores de histórias

Espaço externo

9h20 às 10h e das 15h às 15h40 – Oficina de musicalização para crianças com Elaine Prado

Tema: A arte de brincar com música

Sala oficina 1

9h30 às 10h30 e das 13h às 14h – Oficina de artes plásticas para crianças com Leonardo Smania

11h às 12h30 e das 14h30 às 16h – Oficina de criação para crianças com o ilustrador Paulo Masserani

Sala oficina 2

9h30 às 10h30 e das 13h30 às 14h30 – Oficina literária para crianças com Gabi Guedes

11h às 12h e das 15h às 16h – Oficina criativa para crianças com Rita Lima

Mezanino da Estação Café

9h30 às 10h30 e das 15h às 16h – Oficina literária para crianças com Jackson de Souza

11h às 12h e das 13h30 às 14h30 – Oficina criativa para crianças com Vanessa Aranha Morimoto

Gramado (perto do palco externo)

‘Pomar de Livros’ com 300 títulos de literatura infantil

Espaço de leitura com almofadas e colcha de retalhos



MB Circo

Intervenções artísticas com personagens (Alice no País das Maravilhas e o Chapeleiro Maluco; Mulher de Papel e o Poeta na perna de pau; Palhaço Palito e Dona Mí)

Também acontece: