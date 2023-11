Park City Sumaré recebe exposição ‘Preto no Branco’ até 20 de novembro

Exposição Preto no Branco – a beleza das pessoas negras - Foto: Divulgação

O Shopping Park City Sumaré recebe até a próxima segunda-feira (20) a exposição “Preto no Branco – a beleza das pessoas negras”. Desenvolvida em parceria com a Associação Mão de Irmão, a mostra tem o objetivo de valorizar pessoas negras, por meio de desenhos feitos pelos alunos do projeto.

A Mão de Irmão é um projeto fundado em 2016 que já superou seis mil famílias atendidas em Sumaré e região, com atividades esportivas, culturais, de saúde, assim como qualificação profissional. Os desenhos da exposição são de pessoas negras com influência na sociedade, como o cantor Gilberto Gil e o ator norte-americano Morgan Freeman.

As obras possuem a curadoria das professoras Lívia Vasan e Gabriela Giordano. Além disso, a mostra contará com oficinas de desenho no sábado (18) e domingo (19), às 14h. A visitação é gratuita.

Para o presidente da associação, o empresário Guilherme Dall’Orto, o trabalho desenvolvido no projeto é motivo de orgulho. “Nos preocupamos com cada detalhe dessa exposição. O trabalho dos nossos alunos é motivo orgulho para o Mão de irmão e também para as famílias”, disse via assessoria de imprensa. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco