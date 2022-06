Para crianças em fase de aprendizagem

Obra será lançada no espaço lúdico da Editora Adonis, em Adonópolis

Os contadores de histórias Jackson Souza e Vanessa Aranha Morimoto uniram memórias afetivas para criar a obra infantil “Era uma vez… algo tão doce, feito histórias, que eu guardava na memória!”. O livro será lançado neste final de semana em Adonópolis, espaço lúdico da Editora Adonis.

A obra é composta por minicontos em quatro linhas, inspirados em versos e haikais. Ela é indicada para crianças que estão aprendendo a ler. “A ideia do livro surgiu da união de nossas memórias afetivas. Fizemos o resgate da nossa criança interior, das histórias que moram dentro da gente e brincamos também com a ideia do algo tão doce, o que nos trouxe doces lembranças”, explica Vanessa.

Vanessa é formada em pedagogia, é educadora brincante e escritora. Jackson foi aluno de um curso que Vanessa ministrou – Foto: Marcia Tomiyama / Divulgação

A autora é formada em pedagogia, é educadora brincante e escritora. Jackson foi aluno de um curso que Vanessa ministrou na arte de contar histórias. Atualmente, os dois conduzem as atividades literárias e brincantes de Adonópolis. “Nos tornamos parceiros. Eu fui um de seus primeiros alunos que levou a contação de histórias como profissão”, contou Jackson.

ACESSIBILIDADE

O livro oferece recursos de acessibilidade, como a fonte ampliada, contação de histórias com interpretação em Libras (Língua Brasileira de Sinais), legendas e audiolivro. Uma versão em braile também está prevista.

“A barreira da comunicação me levou a estudar essa língua. Unir contação de histórias, escrita e Libras é gratificante”, destaca Jackson, que é intérprete de Libras em formação e estudante de pedagogia.

Com 44 páginas e edição em capa dura, “Era uma vez… algo tão doce, feito histórias, que eu guardava na memória!” custa R$ 78,99 e pode ser adquirido no site loja.editoraadonis.com.br.

LANÇAMENTO

“Era uma vez…” será lançado em dois eventos neste final de semana, ambos em Adonópolis. No sábado (11), às 15h, e no domingo (12), às 10h. O endereço é Rua José Bonifácio, 174, Chácara Machadinho, em Americana. Os tickets podem ser adquiridos no site www.adonopolis.com.br.