Para a alegria dos fãs, Titanic está de volta às telas da região

Há 25 anos, o mundo conhecia a história de amor de Jack e Rose, um artista pobre e uma jovem rica que se apaixonaram durante um dos maiores naufrágios já registrados. A tragédia do Titanic, navio real que afundou e matou 1,5 mil pessoas, foi imortalizada no cinema através dos atores Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, sob direção de James Cameron. Celebrando as bodas de prata, o longa retorna aos cinemas com sessões na região. Na época em que foi lançado, “Titanic” foi recorde de bilheteria, arrecadando 2,195 bilhões de dólares. Desde então, foi desbancado pelo primeiro “Avatar” (2009) e por “Vingadores: Ultimato”, mas segue liderando no coração de muitos fãs.

Nas telonas, tragédia do Titanic serviu como pano de fundo para o romance de Jack e Rose – Foto: Walt Disney Studios

Mesmo enfrentando longas filas, Vanessa Roberta Dias conseguiu assistir ao filme no cinema 19 vezes. Se revezando entre o Welcome Center e o antigo Cine Cacique, sempre ia acompanhada de alguém diferente e chorava no final. Ela pretende ir ao cinema para assistir pela 20ª vez na telona para apresentar o filme à filha de 12 anos.

“É uma história muito emocionante e baseada em fatos reais, então mexe muito mais com a gente. Não era um filme curto, era bem longo, e mesmo assim o pessoal assistia e todo mundo ficava impactado”, lembra Vanessa, que hoje é empresária.

O LIBERAL noticiou, em reportagem de 22 de janeiro de 1998, que o filme lotava as salas do Welcome. Os ingressos, que custavam entre R$ 3 e R$ 5, esgotavam rapidamente. O gerente revelou na reportagem que tinha liberado 15 ingressos para as pessoas sentarem no chão.

Em uma época sem ingressos digitais, era preciso enfrentar longas filas para garantir a vaga. Mas no Welcome Center elas eram perigosas, já que ficavam na rota de saída das salas, e não era raro algum espectador revelar aos que esperavam o destino trágico dos personagens.

“Uma pessoa saiu da sessão e falou o que acontecia. Nós nos olhamos, não queríamos acreditar, sem contar que o pessoal saiu com cara de choro”, recorda a advogada Fabiana Amadio. Mesmo sabendo o final, pagou pelo ingresso e se emocionou. Ela pretende rever o filme, animada com versão em 3D.

Tanto para Vanessa quanto para Fabiana, “Titanic” continua sendo um filme mágico. As cenas de ação, a tragédia humana e, claro, a história de amor tornaram a produção um sucesso de bilheteria, e 25 anos depois ele conquista pela nostalgia.

EXPECTATIVA. O filme retornou às salas de cinema do Tivoli Shopping em meio à alta expectativa do empreendimento. “O longa deve atrair os amantes de cinema e dos romances, e também aqueles que se interessam por história, já que o desastre chocou o mundo. Além disso, o filme traz Leonardo DiCaprio e Kate Winslet às telonas novamente, com seus personagens que fizeram história no cinema, agora em versão 3D. Tem tudo para ser um dos filmes mais assistidos outra vez”, aposta a coordenadora de marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello.

O Moviecom já tem registrado uma procura intensa pelos ingressos. “Para o final de semana, inclusive, já temos salas com mais da metade das entradas vendidas. Estamos muito otimistas com a performance desse longa”, comentou a gerente do Moviecom Cinemas do Tivoli Shopping, Marcela Ribeiro, na quinta-feira.