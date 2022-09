‘Pangarés Selvagens’ lança seu 1º álbum no streaming

Trabalho tem oito faixas autorais que unem as influências, que vão do rock ao western

Vocalista contou que o novo nome se aproxima mais da proposta da banda - Foto: Divulgação

A banda americanense Pangarés Selvagens lançou em agosto seu primeiro álbum, “Mais Respeito, Rapaz!”, nas plataformas de streaming. O trabalho tem oito faixas autorais que unem as influências, que vão do rock ao western, passando pelo country, folk e sertanejo. O disco vem acompanhado de uma mudança de nome da banda, que deixa de ser Davy e os Jones. Vocalista de Pangarés Selvagens, Brudy Jones contou que o novo nome se aproxima mais da proposta da banda.

“Pegamos o sertanejo, a música caipira interiorana e sintetizamos o country rock. Somos de uma cidade com influência americana, e misturamos esses dois mundos”, explicou o músico.

A música “Festinhas do Interior”, por exemplo, conta a desilusão amorosa de um menino nas tradicionais quermesses e festas julinas. Já “Tiozinho Violento” traz um “causo” que Brudy ouviu do avô, em uma pegada mais rock’n’roll. A banda busca abordar temáticas diversas nas canções. A Pangarés Selvagens é formada por Brudy Jones (vocal e guitarra), Bob Jones (gaita e violão), Thico Soares (bateria), Bruno Vinícius (baixo) e Felipe “Hannibal” (violino).

O álbum “Mais Respeito, Rapaz!” levou um ano para ser produzido. Três videoclipes já foram divulgados no YouTube, e nos próximos meses a mídia física deve ser lançada pelo selo Neves Records, de Santa Bárbara d’Oeste.

O guitarrista Toro Christofanelli, da banda Red Lights Gang, fez uma participação especial na faixa “Pé de Cana & Puro Osso”. O disco foi produzido pela própria banda. Todas as faixas foram coletadas no estúdio LAB Sound em Piracicaba (SP).Assina a mix e a master do trabalho o engenheiro de som e produtor musical Max Matta, que também trabalhou com Francisco, el Hombre e a cantora LAZÚLI.