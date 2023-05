Palhaças apresentam espetáculo circense em Santa Bárbara

Encenação será no Parque Taene com a premiada Damião e Cia, de Campinas

O espetáculo tem as palhaças Begônia (Fernanda Jannuzzelli) e Brigite (Lara Prado) no centro do picadeiro - Foto: Diogo Mar - Divulgação

A antiga charanga circense diz: “E o palhaço o que é? É ladrão de mulher”. Mas os tempos são outros, e a premiada Damião e Cia, de Campinas, reinventou a frase: “E a palhaça, o que é? É o que ela quiser!”. A companhia vem a Santa Bárbara d’Oeste neste sábado (6) com o espetáculo “Atenção, Respeitável Público”. A apresentação será às 16h, no Parque Taene, com entrada gratuita. No domingo (7), no mesmo horário, a encenação será na Rua do Porto, em Piracicaba.

O espetáculo tem as palhaças Begônia (Fernanda Jannuzzelli) e Brigite (Lara Prado) no centro do picadeiro. Sob direção de Pereira França Neto, “Atenção, Respeitável Público” tem como objetivo revitalizar esquetes cômicos baseados na tradição circense a partir da transposição dos números para o contexto atual.

“Nós buscamos essa revitalização principalmente por sermos palhaças mulheres representando esquetes que, em um passado recente, foram majoritariamente dominados por palhaços homens. Esse fato cria um discurso cênico que afirma a potência contida no humor da palhaçaria feminina, além de demonstrar a força e a atualidade dessa tradição cômica do nosso país”, defende Lara Prado.

A montagem foi concebida a partir das obras “O Elevador”, de Tristan Rémy; do “Show de Pulgas” e do misterioso quadro “A Levitação”. O espetáculo foi configurado de forma a ser versátil, podendo ser encenado em diferentes tipos de espaços, para espectadores de todas as idades e classes sociais.

“Amamos estar em cena fazendo esse tipo de linguagem. Mas, acima de tudo, amamos estar em contato com a plateia. Apenas esse encontro já dá sentido ao nosso ofício”, declarou Fernanda Jannuzzelli. “O objetivo do espetáculo é fazer rir, destacando a importância da alegria na vida das pessoas e da necessidade dos encontros nos espaços públicos, sempre, é claro, buscando não ferir ninguém com o humor ou com a graça. É um alívio cômico diante de tantas adversidades que passamos em nosso dia a dia”, avaliam as palhaças.

Essa temporada de “Atenção, Respeitável Público” foi contemplada pelo Proac (Programa de Ação Cultural) do Estado de São Paulo e celebra os 10 anos de estrada do espetáculo.