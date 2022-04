Pais transmitem hábito de leitura como herança

A formação de uma biblioteca particular pode ser um fator importante para passar o hábito da leitura para as próximas gerações. Duas famílias ouvidas pelo LIBERAL contaram que os livros que tinham em casa foram decisivos na formação literária dos filhos.

Por trás do sucesso de Alyssa Tomiyama, de 15 anos, a contadora de histórias mirim de Americana que tem mais de 14 mil de seguidores no Instagram e já foi convidada para o programa “Quintal da Cultura”, há uma família de leitores. Sua mãe, Márcia Tomiyama, tem um acervo de cerca de 1,3 mil livros em casa.

Márcia Tomiyama junto dos filhos Alyssa e Luciano – Foto: Claudeci Junior – O Liberal.JPG

“Comecei visitando a biblioteca da escola na infância, e me tornei ‘rata de biblioteca’. Os pais não tinham grana, então emprestava da escola. Comecei a comprar meu acervo assim que entrei no mercado de trabalho, com 15, 16 anos, e tinha meu salário para investir nos livros”, recorda Márcia. “Hoje a Alyssa já pode ler livros adultos, e lê muita coisa que era minha. Já leu Nicholas Sparks, Harlan Coben. A coleção dela de Harry Potter era minha”, contou.

Além da mãe, o pai de Alyssa e a avó paterna também são leitores. O resultado de tanto incentivo é que o caçula Luciano Tomiyama, de 8 anos, já se apaixonou pela literatura. “A mamãe começou a ler livros comigo, e depois me incentivei a ler sozinho. Estou lendo até mangá agora”, contou o pequeno.

Uma grande barreira para introduzir a nova geração ao mundo da leitura é a tecnologia, que rouba o tempo e monopoliza a atenção das crianças e adolescente. Mas para Alyssa, que ouve histórias desde que estava na barriga da mãe, não há conflito. Ela defende que o segredo é a moderação.

“É só usar uma balança equilibrar os dois. Tenho escola, vida social, outros compromissos, mas se pudesse lia o dia inteiro. É algo para relaxar, um hobbie que me faz esquecer o mundo. Penso só naquele momento, é uma terapia”, defende Alyssa.

TRADIÇÃO. A leitura tem tanta importância na casa do advogado André Vinicius Seleghini Franzin, 36 anos, e da professora de História Melina Roberto Rovina Franzin, 35 anos, que eles mesmos iniciaram a pré-alfabetização dos filhos – Clara, de nove anos, Álvaro, de oito, e Vicente, de dois.

Casal André e Melina com os pequenos Clara, Álvaro e Vicente, cercados por livros – Foto: Claudeci Junior – O Liberal.JPG

Melina contou que é um desafio concorrer com o entretenimento de telas, mas que sempre buscam oferecer alternativas – como os cerca de 1,5 mil livros que a família tem em casa. O esforço tem dado certo. Os pequenos já têm o hábito de leitura e conquistaram uma parte só deles na estante. Além disso, Clara teve uma história publicada na 10ª edição do livro “Letra Viva”, da Editora Adonis.

“Nós não temos um fetiche pelo livro enquanto objeto, mas o valorizamos por aquilo que representa. Como historiadora, digo que a forma como vivemos hoje é resultado do acumulado de experiências de quem veio antes e julgou importante passar adiante esse conhecimento por meio da escrita, que é a coisa mais humana e revolucionária criada. Procuramos manter essa tradição viva em casa, para que eles saibam onde está a fonte de tudo isso”, conclui Melina.