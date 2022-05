Padre Edvaldo lança livro de frases que convidam à prece

O Padre Edvaldo Nascimento, que já atuou em paróquias de Santa Bárbara d’Oeste, lançou o livro “Palavra por Palavra” pela Editora Paladar Cultural. A obra é composta de frases que convidam à prece.

“Minha proposta é que você abra numa página qualquer, livre exercício de sentir. Leia a frase uma, duas, três vezes. E perceba que a Palavra pode ter a força de mudar rumos”, disse Edvaldo.

A ideia do livro surgiu quando o padre frequentou “Os canoeiros”, grupo coordenado por Rubem Alves durante mais de 10 anos em Campinas. Nos encontros, amigos se reuniam para promover discussões e a leitura de poemas de diversos autores.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Com 164 páginas, o livro “Palavra por Palavra” pode ser comprado por R$ 41 na lojapaladarcultural.com.br. A obra foi lançada em Santa Bárbara no dia 26 de abril. Novos lançamentos estão marcados no Bravíssimo Ristorante, em Piracicaba, em 5 de maio, a partir das 20h; e na Paróquia Bom Jesus, em Rio Claro, às 15h de 15 de maio.

Trajetória

Ordenado presbítero em 1995, Edvaldo iniciou seu ministério como vigário na Paróquia Santa Bárbara, em Santa Bárbara d’Oeste. Em seguida, tornou-se o primeiro pároco da Paróquia São Judas Apóstolo, também em Santa Bárbara.

Em 2008, assumiu a Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, em Piracicaba. Em 2018, foi transferido para a Paróquia Bom Jesus, em Rio Claro. À frente do canal @ecosdapalavra no Instagram, criou um espaço online para reflexão. “É uma forma de ficar mais perto das pessoas e de levar a palavra de Deus”, defende Edvaldo.