Oswaldo Montenegro se apresenta em Campinas na quinta-feira

Show terá uma mescla de musicas clássicas da carreira do artista com lançamentos e a canção 'Pra Te Rever', que dá nome a turnê

O músico Oswaldo Montenegro vem à região esta semana com seu novo show, “Pra Te Rever”. O artista se apresenta nesta quinta-feira (9), às 21h30, no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas. Os ingressos custam entre R$ 120 (meia-entrada) e R$ 240 (inteira).

O repertório de “Pra Te Rever” é uma seleção dos clássicos da carreira do artista, como “Bandolins”, “Lua e Flor”, “A Lista”, “Estrelas” e “Intuição”, e também lançamentos, como “A Alma do Rio” e a canção que dá título ao show.

Se revezando nos violões e piano, Oswaldo Montenegro conta com a participação especial da flautista Madalena Salles, musicista que o acompanha desde a adolescência e que acrescenta emoção ao espetáculo.

Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro e no site Ingresso Digital. O endereço é Avenida Iguatemi, 777, Vila Brandina, em Campinas. Mais informações pelo telefone (19) 3294-3166.