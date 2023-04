‘Os Três Mosqueteiros: D’Artagnan’ estreia nesta quinta

O filme é uma adaptação da obra mais famosa de Alexandre Dumas - Foto: Paris Filmes - Divulgação

A obra mais famosa de Alexandre Dumas ganha uma nova adaptação para o cinema. Buscando ser fiel à história, a produção será dividida em duas partes, das quais a primeira estreia nesta quinta-feira (20). “Os Três Mosqueteiros: D’Artagnan” procura trazer profundidade aos personagens e dá mais espaço às mulheres envoltas na clássica trama.

Nascido em Gasconha, no sul da França, o jovem D’Artagnan (vivido por François Civil) é deixado para morrer depois de tentar salvar uma jovem de ser sequestrada. Ao chegar em Paris, começa a procurar por seus agressores, e sua busca o levará até o centro de uma guerra real onde o futuro da França está em jogo. Ele se alia aos três mosqueteiros Athos (Vincent Cassel), Porthos (Pio Marmai) e Aramis (Romain Duris) para enfrentar os planos sombrios do Cardeal de Richelieu (Eric Ruf).

Mas é só quando se apaixona por Constance Bonacieux (Lyna Khoudri), a confidente da Rainha (Vicky Krieps), que D’Artagnan se coloca verdadeiramente em perigo. É essa paixão que o leva ao rastro daquela que se torna sua inimiga mortal – Milady de Winter (Eva Green).

O roteiro escrito por Alexandre De La Patellière e Matthieu Delaporte tem sido elogiado pela fidelidade à obra e por aprofundar o contexto histórico. Outra escolha que respeita a originalidade foi a manutenção da língua francesa para o filme. Por outro lado, os roteiristas se permitiram mudanças, como as personagens de Milady, Constance e a Rainha, que aparecem menos submissas do que no romance e desempenham um papel essencial na história. Ainda assim, o personagem D’Artagnan é o destaque desta primeira parte.

Publicado em formato de folhetim em 1844, “Os Três Mosqueteiros” é considerado um romance de capa e espada, gênero literário caracterizado por duelos, tramas amorosas e aventuras épicas.

A segunda parte da aventura, chamada “Os Três Mosqueteiros: Milady”, chega aos cinemas brasileiros em dezembro deste ano. Nela, a personagem de Eva Green terá suas motivações desvendadas.