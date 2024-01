Os ‘limites’ são explorados em romance de estreia de morador de Santa Bárbara

Um “conjunto de indagações” foi o ponto inicial para o desenvolvimento do livro “Juno”, romance de estreia do psicólogo Jonathas Justino, morador de Santa Bárbara d’Oeste. Inspirado na rainha dos deuses da mitologia romana, a obra foi lançada recentemente e tem ligação direta com a vivência do escritor.

Juno, na mitologia romana, é a esposa de Júpiter e rainha dos deuses, e é o nome do protagonista sem gênero definido, cuja maior ambição é enlouquecer. A razão desse desejo é se achar, predestinado a trabalhar sem cessar, sem chance de mudar sua condição social.

Dia após dia, Juno sonha o mesmo sonho: um poço onde ele precisa mergulhar para entender a si mesmo e escapar da teia em que se encontra enredado. Para desvendar esse enigma, passa a observar detidamente figuras que o acompanham no dia a dia: a Atendente, o Homem da Mochila, a Gerente do Varejo e o Corpo Vegetativo.

Pouco a pouco, ele consegue romper com a realidade e passa a criar outros mundos e narrativas. Em seu percurso pela desrazão, chega à terra dos espectros e tece diálogos com a Loucura, a Confissão e a Vigilância.

Neste romance cheio de “punch” e referências filosóficas, que é também um grito de vida, Jonathas convida o leitor a um mergulho reflexivo tendo como base o questionamento: “O que fazemos de nós mesmos?”

A vivência pessoal e profissional do escritor se entrelaça na escrita. Além de ser formado em psicologia, Jonathas é doutorando em Saúde Coletiva pela Unicamp e é pesquisador no campo de estudos de gênero. Desde 2005 trabalha com populações vulnerabilizadas, e atua como ativista pela dignificação e acesso à saúde da população transexual e travesti na região onde vive. É homem gay e casado há 16 anos.

“A gente muitas vezes se depara com um limite. E a gente recorrentemente pensa – digo por mim, mas eu acho que isso pode ser algo comum -, ‘será que eu vou conseguir suportar isso que eu estou passando?’ ou então, quando a gente já passou por uma situação, a gente também se pergunta: ‘nossa, não sei como eu não enlouqueci passando por isso’, disse.

Na escrita de Jonathas, os limites e o sentimento de não suportamento da realidade serão levados ao extremo. O personagem, em sua busca incessante pela loucura, não aceita a realidade de vida que lhe foi imposta.

“O livro vai se passar em um ciclo de 24 horas, compreendendo as relações de trabalho familiares e o consequente movimento dele em direção ao enlouquecimento”, contou.

Jonathas acredita que os leitores vão se identificar com “Juno”, que trata de questões comuns vividas por todos no dia a dia. O livro é comercializado pelo site da Editora Letramento, e já está disponível para compra.

Expectativa e futuro

O futuro da escrita e de “Juno” foi revelado com exclusividade ao LIBERAL. A proposta de Jonathas Justino é que o livro seja o primeiro de uma trilogia. As ideias para a sequência já são trabalhadas pelo autor.

“A jornada do personagem não acaba nas últimas páginas. O segundo livro dá continuidade aos caminhos do personagem, do Juno, e tem o título provisório de Tempos. Uma análise de como o tempo, esse condutor universal da nossa vida, pode ser modificado mediante o que vivemos e o cenário de violência que vivenciamos”, contou.

Porém, o foco no momento é o lançamento de “Juno”. A ansiedade para a publicação foi intensa, e, com o livro disponível, o psicólogo escritor espera que todos possam se identificar com a obra.