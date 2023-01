Os 30 anos de Dito, o Benedito

O caricaturista, designer e radialista Érico San Juan é o criador do personagem - Foto: Divulgação

Há 30 anos, nos quadrinhos piracicabanos, nascia Dito, o bendito. O personagem, que já surgiu sambista e adulto, evoluiu ao longo das três décadas de vida. Em suas tirinhas mais recentes, se tornou um idoso que não se acerta com a tecnologia, mas que ironicamente faz sucesso na internet. Na véspera do Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos, celebrado nesta segunda-feira (30), o caricaturista, designer e radialista Érico San Juan lembrou a origem e contou planos para o personagem. “Se depender de mim, Dito continua tendo fôlego de sete gatos, igual a qualquer brasileiro”, brinca o criador do personagem.

O piracicabano fazia quadrinhos infantis para jornais desde os 12 anos. Aos 17, já trabalhando com ilustrador do JP (Jornal de Piracicaba), recebeu a chance de fazer um personagem adulto para o caderno semanal de variedades. “Dito era um sambista com cara, roupa e estilo de malandro carioca dos anos 1940 e 1950. Quase um Zé Carioca, mas sem bico de papagaio. Hoje, por conta da idade, Dito tem bico de papagaio, mas sem ser um”, ironiza Érico.

O personagem marcou presença no JP de 1993 a 2005. Além das páginas do jornal, as tirinhas também já integraram outras publicações, como

“O negro nos quadrinhos do Brasil”, da Peirópolis, onde o autor Nobu Chinen estuda a construção da imagem do negro nas narrativas gráficas; a publicação “Tiras Brasileiras”, da editora Laços, onde Luigi Rocco faz um resgate de HQ’s nacionais publicados em jornais e revistas; um livro didático da editora Saraiva, em que Dito aparece ao lado de quadrinhos de Laerte e Ziraldo; e a coletânea “Os Quinze de Piracicaba”, da editora Imprensa Oficial do Estado de São Paulo.

Dito também ganhou exposições próprias, foi selecionado para salões de humor e teve uma revista só dele. Em 2020, durante a pandemia, Érico voltou a criar tirinhas inéditas que passou a publicar no Instagram @ditoobendito.

O desenhista explicou que, diferente da maior parte dos personagens de quadrinhos, Dito não parou no tempo.

“Nas suas tirinhas, é mostrado seu envelhecimento. Na juventude, o personagem tem uma língua afiada e um amigo inseparável. Na idade adulta, tem um filho todo certinho. Na ‘melhor idade’, tem um neto cujo mundo cabe num celular”, indica Érico.

Quadrinhos Dito o Benedito de 1993 – Foto: Divulgação

Quadrinhos Dito o Benedito de 2023 – Foto: Divulgação

ANIVERSÁRIO. As três décadas do personagem estão sendo celebradas na página no Instagram com uma série de tiras inéditas, onde Dito interage com outros personagens de quadrinhos brasileiros, como Hans Grotz, a Vó, o Capitão Urso e Ran. Também está prevista uma exposição retrospectiva de Dito, mas que ainda não tem data definida.

Mesmo 30 anos depois da criação de Dito e de todas as mudanças que o personagem passou, Érico segue com a mesma motivação para contar novas histórias. “O que me motiva é o desejo de mostrar ao respeitável público que sempre será possível rir de si mesmo, coisa que Dito sempre fez, independente da idade, estado de espírito e conta bancária”, finalizou o desenhista.