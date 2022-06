Orquestra Violas & Violinos se apresenta no aniversário do Teatro Manoel Lyra

O aniversário de 27 anos do Teatro Municipal Manoel Lyra, em Santa Bárbara d’Oeste, será celebrado com um som único. Na quinta-feira (23), o espaço cultural recebe a Violas & Violinos – Uma Orquestra Caipira, que une o erudito ao sertanejo tradicional. A entrada é gratuita, mas é necessário reservar ingresso.

A orquestra conta com seis violinos e seis violas, além de um grupo de apoio composto por sanfona, flauta, violão, contrabaixo “de pau” e um cajón. O grupo foi criado há três anos pelo Maestro Agenor Ribeiro Netto, mas a pandemia interrompeu as atividades da orquestra.

Agenor contou ao LIBERAL que a ideia surgiu após ele ter sido procurado para criar uma orquestra de violas para emissoras educativas em Brasília. Ele aproveitou sua ampla experiência com orquestras sinfônicas e com o Festival Viola de Todos os Cantos da EPTV.

“Estava na estrada e comecei a cantarolar ‘Pagode em Brasília’, de Tião Carreiro, o Jimi Hendrix da viola. De repente, veio a ‘Sinfonia nº 40 de Mozart’ na cabeça. Pensei que era possível fazer a 40 em forma de viola caipira, e aí surgiu a ideia. Na orquestra, juntamos Mozart com Tonico e Tinoco, Beethoven e ‘Boate Azul’, e por aí afora. No Brasil, não tem nada similar”, afirmou o maestro, que é responsável pelos arranjos.

O repertório terá obras como “Tocando em frente”, “Primavera de Vivaldi”, “Anunciação”, “Evidências”, “Pour Elise”, “O menino da porteira”, “Mercedita” e “Pompa e Circunstância”. A apresentação começa às 20h. Os ingressos podem ser reservados pelo site www.culturasbo.com ou na bilheteria do teatro. É possível reservar um ingresso por CPF.

TEATRO. O Teatro Municipal Manoel Lyra foi inaugurado em 26 de junho de 1995 para resgatar o desenvolvimento cultural de Santa Bárbara d’Oeste. O espaço foi batizado em homenagem a um dos pioneiros das artes da cena no interior paulista. Manoel Lyra foi um artista barbarense que dedicou sua vida à arte dramática e um dos grandes batalhadores pelo teatro amador da cidade nas décadas de 1950 e 1960, quando existiam os grêmios dramáticos.

Nenê Lyra, como era chamado pelos amigos, foi operador da máquina de projeção do antigo Cine Santa Bárbara e depois do Cine Santa Rosa. Fundou os grêmios dramáticos “Os Filhos do Progresso”, “União Operária” e “Santa Bárbara” – esse último junto com sua esposa Benedicta Amaral. Símbolo da arte teatral da cidade, Manoel Lyra morreu em 18 de janeiro de 1973.

Por ano, mais de 45 mil pessoas prestigiam apresentações no Teatro Municipal Manoel Lyra. O local tem capacidade para 596 pessoas, sendo 584 poltronas, seis poltronas para obesos e seis lugares para cadeirantes. Ele conta com quatro camarins, palco italiano com 12 metros de boca e nove metros de profundidade, além de uma excelente acústica. O endereço é Rua João XXIII, Centro.