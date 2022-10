Orquestra Sinfônica faz hoje concerto para crianças

Concerto didático com histórias infantis será realizado no Teatro Municipal Lulu Benencase, a partir das 19h30

A Orquestra Sinfônica de Americana tem apresentação especial pensada para os pequenos neste Dia das Crianças. O concerto didático com histórias infantis será nesta quarta-feira (12) no Teatro Municipal Lulu Benencase, às 19h30.

“Toda dinâmica foi pensada para ser um concerto didático, acessível para as crianças principalmente, mas também para todo aquele que quer entender um pouco mais de música de concerto e música erudita”, explicou o maestro convidado Fhelipe Serafim.

Serão apresentados dois contos musicais, iniciando por “Festa no céu”, de Mahle, baseado numa lenda amazônica que explica a origem dos animais.

A história acompanha a aventura de um sapo que vai para uma festa no céu sem ter asas. Depois dos festejos, ele acaba caindo das nuvens e se espatifa no chão, acabando com a boca grande, com dobras no corpo e manchas da queda.

No segundo momento, acontece o concerto para contrabaixo e orquestra no. 2, de Karl Dittters von Dittersdorf (1739-1799), compositor austríaco do período clássico.

O interesse especial dessa obra é a utilização pouco usual do instrumento mais grave da família das cordas, o contrabaixo acústico, que costumeiramente atua em partes de acompanhamento, mas que aqui será o principal.

“A sinfonia é uma forma um pouco mais complexa. Para deixar mais acessível, e conseguir conversar mais com o público, escolhemos um concerto”, disse Fhelipe. De acordo com o regente, um concerto é uma obra na qual um solista, na frente da orquestra, expõe sua capacidade técnica.

“Escolhemos justamente um instrumento um tanto quanto incomum para estar à frente da orquestra. O contrabaixo é a base e faz esse concerto belíssimo, nos dando a oportunidade de falar sobre os diferentes instrumentos”, disse.

A apresentação será finalizada com o segundo conto infantil, o “Pedro e o lobo”, do russo Sergei Prokofiev (1891-1953). De acordo com o regente da Orquestra Sinfônica, Álvaro Peterlevitz, é uma obra que praticamente dispensa apresentações em função das várias versões apresentadas pelo mundo afora, desde que foi composta em 1936.

O conto acompanha a história de Pedro, um jovem caçador que mora com seu avô no campo, ao lado de animais como pato, gato e pássaro. Além deles, nas redondezas vive um lobo, que será capturado pelo menino após vários apuros.

A narrativa mostra uma história infantil sobre a bravura de Pedro, enquanto a orquestra ilustra, com os instrumentos, cada um dos personagens.

A composição foi encomendada para Serguei, justamente com o objetivo de ensinar, de forma lúdica, a música clássica às crianças.

O concerto conta com a narração do regente, que empunhará a batuta na mão direita conduzindo a música, e o microfone na mão esquerda contando ao público o que está acontecendo nas histórias.

Para Álvaro, uma peculiaridade importante é o fato de que os compositores aproveitam as características dos diferentes instrumentos. Os ingressos para o concerto podem ser trocados na bilheteria do teatro por um pacote de papel higiênico ou 1 litro de água sanitária. *Estagiária sob supervisão de Valéria Barreira